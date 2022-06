Mariah Carey es acusada de plagiar una de sus canciones más populares

Una demanda por plagio enfrenta la cantante Mariah Carey. La artista fue acusada de plagiar su popular canción All I Want for Christmas Is You, en una acción judicial interpuesta por un cantautor de música country, quien alega que el hit se basa en una canción del mismo nombre que él publicó con anterioridad.

El demandante se llama Andy Stone, quien trabaja con el nombre artístico de Vince Vance & the Valiants. En su demanda señala que él es propietario del título de la canción, y que por ello, exige el pago de US$20 millones por compensación.

En su acción judicial, presentada ante un tribunal de Nueva Orleans, el músico señala que la canción original fue compuesta por él mismo en 1989 e incluso “comenzó a sonar de manera frecuente en la radio durante las navidades de 1993″.

Exactamente un año después, en 1994, fue lanzada la popular All I Want for Christmas Is You, en cuyos créditos figuran Mariah Carey y el compositor Walter Afanasieff. Por ello, Stone alega que el hit es un “trabajo derivado” y exige una compensación económica tanto a la cantante, como a la compañía discográfica Sony Music.

Desde su lanzamiento la canción se hizo muy popular. Los datos de la industria detallan que hasta ahora ha vendido más de 10 millones de copias en EE.UU., donde está certificado como sencillo de platino. Además, la revista The Economist, estima que el sencillo generó más de 60 millones de dólares entre 1994 y 2016. Años después, en 2019, la canción se volvió a ubicar en el número uno en las reproducciones de las plataformas en EE.UU.

La canción fue compuesta por Carey y Afanasieff en agosto de 1994 en el estudio The Hit Factory de Nueva York. Fue publicada originalmente en octubre de ese año, como primer sencillo de su álbum Merry Christmas. Hasta ahora es el 12º single más vendido en todos los tiempos y acumula nada menos que mil millones de reproducciones en Spotify.