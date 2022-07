Rage Against the Machine vuelve a Chile: el acontecido presente de una banda furiosa

El regreso de Rage Against the Machine (RATM) a los escenarios de Norteamérica, tras 11 años, se ha vuelto el fenómeno rockero de las últimas semanas. Pese a que el grupo no ha lanzado material original desde el año 2000, su segunda gira de reunión ha sido éxito de convocatoria en sus primeras fechas, desde que arrancó en Wisconsin el pasado 9 de julio.

La banda anunció esta segunda reunión en 2019, tras una primera etapa de retorno a los escenarios entre 2007 y 2011. Esa vez, agendaron una recordada presentación en el estadio Bicentenario de La Florida la que tuvo de todo: incidentes, gente traspasando barreras de seguridad y un saldo de 14 detenidos. Como sea, Chile tiene un lugar en el imaginario del cuarteto liderado por Zack de la Rocha; el anuncio de este segundo regreso fue anunciado en Instagram con una de las fotos del estallido social chileno de ese año. Sin embargo, la pandemia dijo otra cosa y el público global recién pudo ver a la banda en acción esta temporada.

Un regreso con tacles y sillas de ruedas

El regreso de Rage Against the Machine a los escenarios -con el dúo Run the Jewels como número de apertura- se ha mantenido en su estilo; interpretan un set de 17 canciones que toma lo mejor de sus tres discos de la década de los 90, en especial el primero homónimo, del que incluyen unos siete temas en promedio (pasan clásicos como Bombtrack, Know your enemy, Killing in the name, entre otras).

También se han dado tiempo para incluir algunas rarezas; en el debut volvieron a tocar su versión de The Ghost of Tom Joad, original de Bruce Springsteen, que no interpretaban desde el año 2003. Asimismo, recuperaron No Shelter, un tema incluido originalmente en la banda sonora de la película Godzilla (1998), que no tocaban en vivo desde 2007.

Respecto a los shows, el redactor Andy Verde de revista Rolling Stone escribió sobre la noche de regreso en Wisconsin: “Rara vez se ha visto a Zack de la Rocha en público durante la última década, pero claramente dedicó trabajo antes de esta gira ya que estaba en una forma vocal casi impecable y tenía una energía ilimitada, luciendo al menos una década más joven que sus 52 años”.

Aunque no han presentado canciones nuevas, son las visuales de los shows donde RATM hacen sus guiños a los temas contingentes. En la pantalla pasan imágenes como “un coche de policía de El Paso en llamas, un helicóptero que desciende sobre un grupo de refugiados indefensos en un barco y un severo agente de la Patrulla Fronteriza parado cerca de un dron y un pastor alemán”, señala la crónica de Rolling Stone. También hay referencias al fallo de la Corte Suprema de EE.UU que revocó el derecho al aborto, la crisis migratoria y los casos de brutalidad policial.

Rage Against the Machine: La Batalla de Santiago. Foto: La Tercera

El regreso no ha estado exento de contratiempos; en el segundo show, la noche del 11 de julio en Chicago, el cantante Zack de la Rocha sufrió una lesión en una pierna mientras cantaba Bullet in the head. “No sé qué le pasó a mi pierna en este momento”, le dijo a la multitud. “¿Pero sabes que? Vamos a mantener esta mierda en marcha. Si tengo que arrastrarme por este escenario, tocaremos para todos ustedes esta noche. Llegamos demasiado jodidamente lejos”. Tras ese show, De la Rocha ha debido presentarse en silla de ruedas en el escenario.

Días después ocurrió otro incidente, esta vez en Toronto. Sucedió que un fan logró subir al escenario desde un costado, para intentar un salto a la multitud. De inmediato se activó el operativo de seguridad y un guardia embistió contra el intruso para frustrar la intentona. Pero su reacción fue tal que arrastró al guitarrista Tom Morello y lo hizo caer parcialmente al foso que separa al público del escenario. Desde su silla de ruedas, De la Rocha notó lo ocurrido e hizo detener el show para auxiliar a Morello, quien, afortunadamente pudo seguir tocando.

La gira de regreso de Rage Against the Machine tiene en agenda 51 shows en 12 países y ya alista una pasada por Chile. La banda se prepara para su reencuentro con el público chileno en diciembre de este año, en un escenario de alta convocatoria. Fuentes consultadas por Culto señalan que el recinto que corre con ventaja es el Estadio Nacional, el que estaría siendo tramitado durante estos días por la productora encargada de la organización.

La idea, según se estima, es juntar a un público que supere las 40 mil personas, perfectamente factible tomando en cuenta el numeroso culto que goza la agrupación en el país. Otras escalas continentales del conjunto serían hasta ahora Brasil, Argentina y Colombia.

El anuncio oficial, con el detalle de la venta de entradas y la distribución de localidades, sería en los primeros días de agosto. Una nueva batalla por Santiago ya está asegurada.