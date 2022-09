El “chileno” Mike Patton: vuelve al país junto a Mr. Bungle

Tras su paso por el festival Knotfest, el próximo 11 de diciembre, la banda estadounidense Mr. Bungle, liderada por el siempre carismático Mike Patton, aprovechará de realizar otros dos shows en nuestro país.

Así lo anunció la propia banda en sus redes sociales y dio a conocer las coordenadas. Primero, un show en el Teatro Coliseo, en Santiago, el 10 de diciembre; y otro en el Teatro Centenario de La Serena el día 13.

Estos recitales marcarán el debut absoluto de uno de los proyectos paralelos de Mike Patton a su banda madre, Faith No More. La gira se enmarca en la reunión que el conjunto sostuvo en 2020, cuando reeditaron su cinta demo The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo con una formación que incluía a Mike Patton en voz, Trey Spruance y Scott Ian en guitarra, Trevor Dunn en bajo y Dave Lombardo en batería.

Las entradas para los shows de Mr. Bungle se encuentran disponibles en Puntoticket.