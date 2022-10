Brian Johnson desmiente que Bon Scott escribió Back in Black: “No lo hizo”

El cantante de AC/DC, Brian Johnson, desmintió un viejo rumor que señalaba que la letra de Back in Black, la célebre canción que le da título al álbum del mismo nombre de 1980, fuera escrita originalmente por el fallecido cantante Bon Scott.

Johnson abordó el asunto en un capítulo de sus memorias, The lives of Brian. “Era yo al final de la pluma, escribiendo todas las noches y todas las mañanas, con solo el título para trabajar. Eso es lo que pasó. Esa es la verdad y realmente espero que eso lo arregle”, señaló.

El álbum Back in Black, sirvió como un tributo a Bon Scott, el cantante de la banda fallecido en 1980. Contiene algunos de los hits más celebrados de la banda, como Shoot to Thrill, Hells Bells, You shook me all night long o la misma Back in Black.

Johnson, en una entrevista con Rolling Stone explicó por qué decidió referirse a ese rumor. “Había un periodista en particular, un escritor en Australia, que simplemente no dejaba pasar esto y, por supuesto, Malcolm y Angus [Young] dijeron: ‘Qué mierda de mierda’. Y yo dije, ojalá se lo dijeras. Y su actitud siempre fue: ‘Déjalo. Solo deja que se convenzan de sí mismo’”.

“Y, por supuesto, cada día se hizo más evidente que Bon no lo había hecho, porque los riffs no estaban escritos entonces -agrega-. Los chicos todavía lo estaban haciendo. Así que no dijimos nada porque de lo contrario le habría dado más fama”.

“No era algo que me molestara mucho, pero de vez en cuando, un fanático se acercaba y decía: ‘Este tipo está diciendo esto’”, cuenta Brian Johnson. “Y de hecho, no era cierto. No había Internet en ese entonces; en realidad no llegaba más allá de Australia. Pero pensé que era horrible, tenía que explicarme y es por eso que en el libro, dije, una vez y para todos, quiero acostar a este bebé”.