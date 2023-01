Miénteme como si me amaras: el explosivo nuevo sencillo de Rosalía

Rosalía nos vuelve a sorprender con una nueva canción. Con un título abreviado, LLYLM, que quiere decir “Lie like you love me” o “Miénteme como si me amaras” en español, el nuevo sencillo ya está disponible a través de las plataformas de streaming.

La cantante catalana regresa con una de casi 3 minutos de duración, cuyas letras hacen un uso más atrevido del spanglish: Rosalía canta las estrofas en español, pero el coro lo hace en inglés. “I don’t need honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Cover me in a dream. I’ll be yours, our fantasy / Who need the honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Maybe the happy end becomes real enough for me”

Con un instrumental inspirado en la rumba y los ritmos flamencos que ya han caracterizado gran parte de su discografía, el single marca la primera colaboración de la española con el productor Max Martin. Martin es uno de los productores musicales con más influencia en el pop, siendo la mente musical detrás de los hits más recordados de Backstreet Boys y Britney Spears.

LLYLM sigue al lanzamiento de Motomami, que Culto nombró como el mejor disco internacional de 2022, y el remix de Despechá lanzado en diciembre en la cual la española colaboró con la rapera norteamericana Cardi B. Rosalía tiene contemplada una presentación en nuestro país, encabezando el segundo día del festival Lollapalooza Chile el próximo 18 de marzo.