Caroline Polachek estrena nueva canción y revela tracklist de su nuevo álbum

Uno de los álbumes más esperados del 2023 está más cerca que nunca de lanzarse, Desire, I want to turn into you de Caroline Polachek. La artista que recientemente debutó en Chile en el Primavera Sound, lanzó Blood and butter, quinto sencillo de su nuevo proyecto musical. El anuncio estuvo acompañado del tracklist del disco completo, que estará disponible desde el 14 de febrero, cuenta con 12 canciones y colaboraciones de Grimes y Dido.

Poco a poco los fanáticos de la artista han conocido más de lo que será Desire, I want to turn into you. Este proyecto será el cuarto álbum de estudio de Polacheck y su segundo álbum de estudio bajo su nombre y apellido. En 2019 la artista debutó en la escena musical con Pang, un álbum recibido positivamente por la crítica que se situó en 18 listas de fin de año en “los mejores álbumes del año”. Pang contiene el single más reproducido, hasta la fecha en Spotify de la artista, So hot you’re hurting my feelings.

Blood and butter será la octava canción del disco. La cantante muestra un sonido influenciado por sonidos del pop de los 90 acompañado de un toque folk con una gaita. El disco además sumará los otros sencillos previamente lanzados como Bunny is a rider, Billions, Sunset y Welcome to my island. Para estas canciones Caroline volvió a trabajar con su colaboradores frecuentes de Pang, Danny L. Harle, Dan Nigro, Jim-E Stack y A. G. Cook. En Sunset se sumó el productor y DJ, Sega Bodega.

Caroline ha sido reconocida por la crítica en su trabajo musical, por su estilo y uso de su rango vocal. Ha trabajado y colaborado con artistas como Charli XCX, Blood Orange y Christine and the Queens. Su canción Bunny is a rider, fue elegida la mejor canción del año en 2021 para Pichfork y la cuarta para The Guardian. Mientras que Billions fue elegida en el puesto número 20 para Pitchfork en su lista de mejores canciones del 2022.

Revisa la portada del álbum y el tracklist completo a continuación

Caroline Polachek - Desire, I Want to Turn into You:

01. Welcome to My Island

02. Pretty in Possible

03. Bunny Is a Rider

04. Sunset

05. Crude Drawing of an Angel

06. I Believe

07. Fly to You (feat. Grimes and Dido)

08. Blood and Butter

09. Hopedrunk Everasking

10. Butterfly Net

11. Smoke

12. Billions