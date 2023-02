Alejandro Fernández y Mon Laferte: historia de un flechazo artístico

El máximo exponente de las rancheras, Alejandro Fernández, colaboró con la chilena en la canción Que se sepa nuestro amor para Seis, el sexto álbum de Laferte. El tema fue el primer sencillo de su proyecto musical y resultó nominado a Canción del año y Mejor canción regional en los Latin Grammy del 2021.

Que se sepa nuestro amor cuenta una historia romántica llena de revelaciones. “Desde que estoy a tu lado no sé concentrarme, pierdo noción de las horas, no sé a dónde voy”, parte confesando Laferte, seguida por Fernández, quien dice: “cuando me ven mis amigos, suelen preguntarme qué es lo que pasa conmigo, no saben quien soy”.

El sencillo fue un trabajo realizado antes de la cuarentena por la chilena. “Andaba por la vida, bien enamorada y después vino el confinamiento; me deprimí, se me acabó el amor y todo. Me puse a escribir un montón de canciones. La mayoría de las canciones (del álbum) son más cercanas a la música tradicional mexicana”, contaba en ese entonces.

La melodía de la canción, ensalzada por guitarras acústicas, trompetas, violines y un acordeón, es un guiño a Los Amorosos de Jaime Sabines y El Amor Que Calla de Gabriela Mistral.

“No estaba escribiendo solo una canción de amor, estaba pensando en una canción de principios, de ahora en adelante el amor no debería ocultar jamás, me pareció que al compartir la canción tenía que ser un dúo y pensé en Alejandro, el exponente más grande de la música regional, y estoy muy feliz de que aceptara”, decía Laferte al momento de su lanzamiento.

“El Potrillo” revelaba: “Escuchar una canción ranchera en una voz tan apasionada y única como la de Mon no ocurre todos los días, por eso cuando me invitó a cantar con ella no dudé ni un segundo en aceptar ¡Que Se Sepa Nuestro Amor!”.

Que se sepa nuestro amor tiene un video musical en blanco y negro, inspirados en la época de oro del cine mexicano, que acumula más de 9 millones de reproducciones en Youtube. “Me habría encantado poder grabar el video con él y platicar en persona, porque todo el proceso ha sido por internet, por mensajito, con llamadas, pero no nos hemos visto en persona”, decía la intérprete de Tu falta de querer.