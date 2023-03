Sesiones de Culto: Chini.png

Chini.png llega en un momento particular a su estreno en Lollapalooza. Con un proyecto versátil y dinámico, la compositora, guitarrista y vocalista nacional está a punto de estrenar su disco debut El día libre de Polux. Su primera vez en el festival a desarrollarse en Parque Cerrillos le ha permitido expandir los límites y acercarse a otras bandas, algo que espera replicar con el público que la podrá ver este viernes a las 13:00hrs en el Axe Stage. “Como uno hace las cosas para un nicho muy pequeño igual se siente contenido dentro de ese nicho. Y a partir de estar tocando en esta instancia como que ha surgido mayor interés desde otras partes, desde otro tipo de bandas, que me han empezado a agregar y se han generado lazos que antes no existían”, resume Chini en una nueva Sesiones de Culto edición Lollapalooza.