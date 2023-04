Martín Cárcamo no sigue como animador del Festival de Viña

Esta tarde, el animador Martín Cárcamo señaló en conversación con 13.cl, que no continuará como conductor del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Un golpe inesperado y duro para el certamen.

El viñamarino manifestó: “He ido reflexionando, y en la medida en que uno va madurando en su carrera profesional y como persona, va mirando las experiencias que ha adquirido y también cómo uno va sintiendo y viviendo las cosas”.

“Cuando terminó el festival de este año, lo conversé con los ejecutivos porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido. Por lo mismo, y como siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores”, añadió.

Asimismo, agregó: “Creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido. Eso habla de cómo uno tiene que mirar su carrera profesional y los escenarios donde está. Si uno se fija, entre los artistas urbanos están siempre colaborando, y yo viví esa experiencia cuando animó Felipe (Camiroaga) y me hizo partícipe como jurado, también cuando animó Sergio Lagos estuve apoyando y cuando yo animé estaban mis compañeros acompañándome. Por eso creo que es importante mirar el festival más allá de uno mismo”.

También señaló que se concentrará en los espacios que actualmente realiza en la estación del angelito, como ¡Qué dice Chile! y De tú a tú.

Su determinación pone en jaque al evento, ya que Viña 2024 es la última vez del evento bajo la alianza de TVN y Canal 13. Por tanto, se esperaba que la dupla de animadores siguiera siendo Cárcamo junto a María Luisa Godoy, como ha sucedido desde 2019, cuando partió la unión entre ambas señales. Ahora, cae la incógnita sobre su reemplazo.