“Pailita” se refiere a su detención: “Sufrí una actitud violenta tanto física como verbal”

El artista urbano Carlos Rain, más conocido como “Pailita”, entregó su versión de lo hechos tras ser detenido en la madrugada de este lunes luego de protagonizar un altercado con Carabineros en el marco de una fiscalización vehicular, donde se acusó que el auto que iba conduciendo no portaba su patente delantera.

Según informó Carabineros esta mañana, el músico de 23 años iba junto a su manager y otros dos sujetos en el móvil. Al ser fiscalizados, se genera el altercado con la policía. “Se produce un altercado en el cual hay amenazas por parte de ambas personas a Carabineros. Se produce un forcejeo, resultando un carabinero lesionado y también una personas que fue detenida. Ambos con lesiones leves”, indicó el comandante Miguel Álvarez.

Tras ser formalizado, y quedar en libertad esta tarde, Pailita relató lo ocurrido a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, donde afirmó haber sufrido agresiones -tanto verbales como físicas- por parte de los funcionarios policiales. Además, negó haber agredido a los uniformados.

“Tan pronto se realizó el control policial, sufrí por parte de quienes llevaban a cabo dicho control, una actitud violenta tanto física como verbal, por parte de dichos funcionarios, a la cual respondí indicando que no era aceptable que se faltara el respeto de esa forma, dicha situación escaló en una discusión. Así y sin mediar provocación alguna, se me de detuvo en dicho procedimiento recibiendo una agresión física y desde ahí le pedí a quien me acompañaba la necesidad de que grabara, como método de defensa al trato que estaba recibiendo por parte de Carabineros”, dice el texto.

Con respecto a las acusaciones de agresión contra personal policial, el artista negó tales afirmaciones y señaló que su equipo legal está solicitando las cámaras del lugar de los hechos para clarificar lo ocurrido.

“Quiero aclarar que en ningún momento hubo agresión física alguna de mi parte hacia los funcionarios, como erróneamente lo manifiestan algunos medios de comunicación, para lo cual el equipo legal está gestionando las acciones tendientes a solicitar las cámaras instaladas en el lugar de los hechos, tanto privadas como públicas, para que vean y se den cuenta como realmente fueron las cosas”, afirma en el comunicado.

Además el cantante urbano enfatizó que “me sometí en todo momento al actuar de Carabineros, así como también me realicé de forma voluntaria exámenes tendientes a determinar si me encontraba conduciendo bajo los efectos del alcohol, los cuales salieron negativos. En cuanto a la documentación, tanto de conductor como el vehículo que conducía, se encontraba al día y en regla, cursándoseme una infracción de tránsito por conducir con la placa patente delantera al interior del vehículo, infracción que acepto y pagaré en el Juzgado de Policía Local correspondiente, como es mi deber de ciudadano”.

A pesar del altercado, el artista manifestó su “total respeto” por las autoridades de orden y seguridad, señalando que lo ocurrido esta mañana fue un hecho aislado.

“Manifiesto enfáticamente mi total respeto por las autoridades de orden y seguridad, sin embargo, en esta situación, desde el comienzo del procedimiento se dirigieron hacia mí, con insultos y malos tratos, los que produjeron mi absoluta molestia y malestar (lo que por cierto el hecho aislado de dichos funcionarios, a mi juicio no represente el actuar de la gran mayoría de Carabineros que cumplen su función diariamente). Mi intachable conducta y la gran cantidad de interacciones que he tenido con Carabineros, así lo acredita, ya que nunca había pasado por esta situación, ni había tenido algún tipo de altercado con la justicia”, continúa el comunicado.

Por último, el cantante señaló que la investigación del hecho tendrá un plazo de 60 días y cuyo “desenlace espero paciente, con la absoluta tranquilidad de no haber cometido delito alguno”.