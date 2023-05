De regreso a los 90′: Aqua y C+C Music Factory se presentarán en Chile

Los grupos Aqua y C+C Music Factory anuncian una vista a Chile. Ambas agrupaciones, que popularizaron hits en la década de los noventas se presentarán en el Gran Arena Monticello el próximo 14 de octubre.

El grupo danés Aqua alcanzó su fama mundial en los años 90, obteniendo alta rotación radial con hits como Barbie Girl. Pero no sólo se quedaron ahí, aumentaron sus récords de ventas y se mantuvieron en las listas de las canciones más tocadas de la época con su siguiente single, Doctor Jones.

Los reyes del bubblegum pop continuaron con su carrera con shows en vivo hasta 2001 cuando anunciaron un receso para descansar, aunque con el pasar de los años tuvieron reuniones recurrentes y en 2011 lanzaron un tercer álbum. Ya sin Claus Norreen en el grupo, Lene Nystrøm Rasted, René Dif y Søren Nystrøm Rasted siguieron tocando en vivo y a comienzos de 2022 anunciaron una gira que es la que traerá hasta nuestro país.

C+C Music Factory

Por su lado, C+C Music Factory con su hit Do you wanna get Funky? se anota también entre los éxitos de la década. La voz del grupo, Freedom Williams, llegará con los éxitos a los que les dio su voz como Gonna make you sweat (Everybody dance now) o Here we go (Let’s rock & roll). Williams ha viajado y actuado por todo el mundo y aterrizará en Gran Arena Monticello en medio, también, de sus proyectos cinematográficos, activismo comunitario y nueva música.

Las entradas para la cita noventera se pondrán a la venta por el sistema Topticket.cl desde el lunes 29 de mayo a las 11.00 am. El encargado de abrir el show será Cristián “Chico” Pérez, con su selección de música bailable.