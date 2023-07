Britney Spears publicará su libro de memorias: “La mujer que soy”

Octubre de 2023 se ha fijado como fecha para la publicación mundial de La mujer que soy, el libro de memorias de Britney Spears, ganadora de un premio Grammy, artista musical legendaria e icono global del pop, según ha anunciado Jennifer Bergstrom, Vicepresidenta Senior y Directora Editorial de Gallery Books/Simon & Schuster.

La mujer que soy es una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza.

En junio de 2021, el mundo entero escuchó hablar a Britney Spears en una audiencia pública. El impacto que causó al compartir su voz, su verdad, fue innegable, y cambió el rumbo de su vida y el de la de infinidad de personas. En este sentido, el libro revela, por primera vez, la increíble peripecia vital y la fuerza interior de una de las mejores artistas de la historia de la música pop.

El libro de Spears, escrito con una franqueza y un humor extraordinario, ilustra el poder imperecedero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer, por fin, cuente su propia historia, en sus propios términos.

Sobre la adquisición de estas memorias, Jennifer Bergstrom comenta: “El poderoso testimonio de Britney en el juzgado el año pasado sirvió para sacudir el mundo, cambiar las leyes y mostrar su inspiradora fuerza y su coraje. No me cabe ninguna duda de que sus memorias tendrán un impacto similar y serán el evento editorial del año. No podríamos estar más orgullosos de ayudarla a compartir su historia por fin”.

Jennifer Bergstrom y la Editora Ejecutiva Lauren Spiegel adquirieron los derechos mundiales y de audiolibro, con Spiegel como editora a cargo del proyecto, en un acuerdo histórico con la agencia CAA. Simon & Schuster Audio publicará el audiolibro en simultáneo. Simon & Schuster Reino Unido, Canadá, Australia e India también publicarán al mismo tiempo.Las ediciones en lengua inglesa de La mujer que soy serán publicadas en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, Australia e India por Simon & Schuter. Además, el libro se editará en quince idiomas más.