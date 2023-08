Café Tacvba, Juanes y Candlebox encabezan line up del REC 2023

El Festival REC 2023 ya tiene su line up. El evento de música gratuito, impulsado y financiado por el Gobierno Regional del Biobío y producido por el Teatro Biobío, tendrá a Café Tacvba, Juanes, Candlebox, Alain Johannes Trío, Christina y Los Subterráneos y 2 Minutos, como artistas internacionales.

Además, entre los nombres nacionales destacan: Francisca Valenzuela, Pánico, Nicole, Camila Moreno, Niños del Cerro, Los Miserables, Akriila, Pascuala Ilabaca & Fauna, Miss Garrison, Francisco Victoria, Alectrofobia, Lainus y Pedropiedra.

Café Tacvba

“Nuestra región va a albergar un espectáculo de nivel internacional, como ya lo viene haciendo con el Rally, la Feria del Libro y tantos otros. Esto es gracias al compromiso de una serie de instituciones públicas y también de la ciudadanía que ha respaldado esta iniciativa en sus ocho años de vida convirtiéndola en el festival de música gratuito más grande de Chile. Queremos que sea un punto de encuentro para todos los habitantes del Biobío y que también viajen personas de todo Chile a vivir esta experiencia que tiene shows para todas las edades. Viajen con tiempo, sean parte del REC y aprovechen de quedarse un par de días más para conocer y disfrutar de nuestro territorio y todo lo que ofrecemos”, señaló el Gobernador Rodrigo Díaz.

De las 19 bandas del Biobío, siete fueron elegidas por gremios de la música de la región: El Árbol que Contiene Todos los Tiempos, Javi Urra, Larrea Trip, Fhennu, Miles de Aves, Casa Tomada, Caravana Cósmica. Además, dos fueron elegidas gracias a la campaña “Programamos Juntxs”: Abducción y Mantarraya.

Juanes

“Estamos muy felices de anunciar este line up que además de posicionarnos como uno de los festivales más importantes de Chile, muestra el compromiso que tenemos con las y los artistas locales, los que fueron elegidos en gran parte por los gremios de la música y las personas a través del Programemos Juntxs. También queremos destacar que una vez más aumenta el número de artistas y bandas lideradas por mujeres, las que este año serán 18. Y, por supuesto, estamos muy contentos de tener un REC 2023 con seis artistas internacionales”, comentó Francisca Peró, directora ejecutiva del Teatro Biobío.

El line up del REC 2023 lo completan los artistas regionales: Ineino, Antipatriarka, Elegía al Atardecer, The Slow Voyage, Cecilia Gutiérrez, TFried, Constanza Nicolet, Nabucodonosor, Catalina y Vale Colvin. En cuanto al bloque familiar, este año se harán presentes Mazapán, Sinergia Kids, Los Fi y Los Frutantes para entretener a niñas y niños.

Cabe destacar que por segundo año consecutivo y para aprovechar el escenario que brinda Teatro Biobío, se dará espacio a las artes escénicas, en esta ocasión, con la presentación de la aplaudida obra Llacolén dirigida por Cuti Aste.

Además, este 2023, se incorporará de manera inédita la Red Bull Batalla, con un momento para disfrutar de los principales exponentes del freestyle de las batallas de gallo que ofrece el ambiente urbano latinoamericano.

Fran Straube, artista de proyectos Rubio (REC 2022) y Miss Garrison (REC 2023) señaló que “me siento muy contenta, emocionada y nerviosa porque no tocamos hace años con Miss Garrison y tocar en este festival que es tan rico, me tiene muy contenta. El año pasado fui con mi proyecto Rubio y me encantó que sea un festival tan masivo y gratis para la gente, se agradecen instancias así. La gente es muy buena onda, muy profesional y me da mucha emoción ir de nuevo, esta vez con Miss Garrison, además estoy viviendo en México, así que más emoción de volver a Chile a tocar”.

Javi Urra, una de las artistas del Biobío que se subirá al escenario este año afirmó que “creo que estar en REC es una de las instancias más importantes como música y compositora, sobre todo como artista más emergente en la escena. Además estar representando a un número importante de mujeres que nos dedicamos a la música también me enorgullece y motiva a seguir creando y expandiendo mi proyecto”.

Por su parte, Pedropiedra, uno de los exponentes nacionales que tendrá el festival comentó que “la experiencia que tuvimos en el REC 2017 fue realmente increíble. Festivales de esta magnitud y gratuitos son escasos, no sólo en Chile sino también en el mundo entero y ese regalo el público lo devuelve con una energía única. Sin duda que ser considerado para REC es un reconocimiento enorme que te obliga a planear un show memorable y que esté a la altura de la organización. Por último, es una gran vitrina para darse a conocer a público nuevo, que llega en grandes cantidades a participar activamente de cada espectáculo”.