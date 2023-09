Stop Making Sense: el legendario concierto de Talking Heads llega a los cines chilenos

Es uno de los registros musicales más celebrados de todos los tiempos y este 2023 regresa a los cines en una versión restaurada.

Stop making sense, el filme basado en una serie de conciertos que Talking Heads brindó en 1983, vuelve a la pantalla grande a raíz de su 40° aniversario.

El largometraje dirigido por Jonathan Demme comenzó su recorrido por salas de Norteamérica con una proyección en el Festival de Toronto, en que se logró la reunión de David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz y Jerry Harrison, quienes compartieron una conversación liderada por Spike Lee.

Ahora se confirmó que la cinta arribará a cines chilenos. La cadena Cinépolis (antes Cine Hoyts) anunció que tendrá funciones este viernes 22 y domingo 24 de septiembre, ambas en la sala Imax ubicada en Mallplaza Egaña. Las entradas ya están a la venta y puedes acceder a ellas aquí.

Con dirección de fotografía de Jordan Cronenweth (Blade Runner), Stop making sense se realizó a partir de tres presentaciones del grupo en el Hollywood’s Pantages Theater (Los Angeles), en diciembre de 1983. Los shows fueron parte de la gira en torno a su quinto disco, Speaking in tongues (1983), del que se desprenden temas imprescindibles de su catálogo, como Burning down the house y Once in a lifetime.

Revisa su trailer a continuación: