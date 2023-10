“Una colección de éxitos que nadie esperaba”: las elogiosas primeras reseñas del nuevo disco de The Rolling Stones

A días del lanzamiento oficial de Hackney Diamonds, el nuevo álbum de temas originales de The Rolling Stones desde A bigger bang (2005), ya comienzan a anticiparse las primeras reseñas de medios especializados. En general, ha generado una alta expectativa y los críticos tienden a coincidir en que, pese a que ya no tienen nada que demostrar, se trata de un disco bien logrado.

El crítico de The Guardian, Alexis Petridis, le dio al álbum 4 estrellas de 5 posibles. Destaca entre otros puntos el trabajo de producción de Andrew Watt, quien ha estado tras la perillas junto a leyendas como Ozzy Osbourne, Elton John y Paul McCartney. “El brillo de los estribillos de Angry y Depending on you (ambas coescritas por Watt) sugieren la presencia de alguien que sabe cómo hacer éxitos contemporáneos, y hay un ligero brillo moderno en la producción que evita que suene como una recreación decidida de el pasado de los Stones, incluso si la estrella invitada Lady Gaga casi se hospitaliza tratando de evocar el espíritu de Merry Clayton, la legendaria vocalista invitada de Gimme Shelter, en Sweet Sounds of Heaven”.

The Rolling Stones anuncian su nuevo disco en Londres (Scott Garfitt/Invision/AP)

Aunque es crítico con el título y la portada, Petridis destacó el material. “Detrás de su terrible título, que hace que el nuevo álbum de los Rolling Stones suene como un club de pole dance de Clapton, y su pésima obra de arte, que lo hace parecer una recopilación de hair metal de precio medio, lo que Hackney Diamonds tiene en profusión son canciones realmente buenas: el bocinazo campestre destartalado de Dreamy Skies; la atractivamente lánguida Driving me too hard; Get Close, que se basa en un riff fabuloso, esencialmente de Keith Richards”.

El clásico NME, autoridad musical de Reino Unido, también calificó al álbum con 4 estrellas de 5. También se destaca que hay buenas canciones. “Da la casualidad de que ‘Hackney Diamonds’ es muy divertido. El ardiente abridor Angry lo convierte en un clásico de los Stones con un riff desgarrador -dice la reseña de Alex Flood-. Durante la mitad de las canciones, Jagger hierve con rabia reprimida (...) la otra mitad lo tiene en un estado de ánimo más melancólico, recordando las relaciones rotas y cómo la vida pudo haber sido diferente”.

También hay puntos bajos. “La canción country Dreamy Skies habría sonado anticuada en los años 70, e incluso un cameo del bajista fundador Bill Wyman no puede salvar el punk-y vergonzoso Live by the sword”. Pero aún así, NME considera que de ser el último trabajo discográfico de los Stones, sería un buen punto final. “Si Hackney Diamonds completa la carrera más exitosa en la música rock de todos los tiempos, no sería un mal lugar para dejarla. Un final natural, pero definitivamente no normal”.

The Rolling Stones

Por su lado, el clásico Rolling Stone también presentó un tono elogioso. “No habían sonado tan bien en su juego en aproximadamente medio siglo”, detalla la reseña de David Browne. “Hackney Diamonds (que saldrá el 20 de octubre), una colección de éxitos que nadie en su sano juicio tenía derecho a esperar en 2023, no es simplemente otro nuevo álbum de los Stones, sino un disco vibrante y cohesivo: el primer álbum de los Stones en años que querrás poner en marcha más de una vez antes de archivarlo”.

También destaca la labor de Andrew Watt en la labor de producción. A su juicio esa es la clave para darle un toque que revitaliza la música de los Stones y acercarlos al siglo XXI. “Con Watt puliendo su sonido lo suficiente, las canciones que fácilmente podrían haber sido memorizadas se sienten revitalizadas”.

Uno de los cortes destacados es Sweet sounds of heaven, el single ya publicado en que el grupo colabora con Lady Gaga y Stevie Wonder. “La canción más ambiciosa del álbum, Sweet Sounds of Heaven, lo arroja todo contra la pared: un arreglo de gospel de honky tonk que aumenta gradualmente, Jagger reflexiona sobre la gente que pasa hambre y satisface su propia sed material, Stevie Wonder tocando el piano y Lady Gaga gritando para aumentar el fervor”.

Hackney Diamonds saldrá a los escaparates de las tiendas y las plataformas digitales el próximo 20 de octubre.