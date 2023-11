Melissa Barrera tras su despido de Scream VII por su apoyo a Palestina: “El silencio no es una opción”

La actriz mexicana Melissa Barrera (33) compartió un comunicado en sus redes sociales, a un día de ser despedida del elenco de la próxima película Scream VII, debido a sus publicaciones pro Palestina, en medio del conflicto que enfrenta a Israel y el grupo terrorista Hamas.

Barrera publicó en sus historias de Instagram el pasado miércoles. En la ocasión remarcó que “el silencio no es una opción” y condenó el antisemitismo. También aseguró que “rezo día y noche por no más muertes, por no más violencia y por una convivencia pacífica”.

“Condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas”, comenzó la publicación. “Como latina, mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a aquellos en necesidad.”

Barrera agregó: “Todas las personas en esta tierra, independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico, merecen iguales derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad.

“Creo que un grupo de personas NO son su liderazgo y que ningún órgano de gobierno debería estar por encima de las críticas. Rezo día y noche por no más muertes, por no más violencia y por una convivencia pacífica. Continuaré hablando por aquellos que más lo necesitan y seguiré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad”.

Barrera había sido despedida por la productora Spyglass, encargada del filme. “La postura de Spyglass es inequívocamente clara: tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio”, señaló la compañía a Variety.

La actriz mexicana no es la única baja que lamenta Scream VII. La coprotagonista de Scream VI, Jenna Ortega, confirmó que no estará presente debido a asuntos de agenda, aunque esta decisión al parecer no estuvo relacionada con lo ocurrido con Barrera.