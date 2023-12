Las mejores, peores y más extrañas canciones de Navidad

Si un artista logra posicionar una canción navideña en lo más alto, es como ganar la lotería año tras año, porque en cada temporada las canciones reviven generando nuevos ingresos.

Acorde a Billboard, All I want for Christmas is you (1994) de Mariah Carey, coescrita entre la cantante y el productor Walter Afanasieff, reportó 6,16 millones de dólares en ganancias en 2021. De esa cifra, 1,55 millones fueron directamente al bolsillo de la súper estrella. Por lo mismo, históricamente, los artistas más populares de todos los tiempos como Frank Sinatra, Elvis Presley y The Beatles, o astros latinos como Luis Miguel, dedicaron una parte de su cancionero a esta fecha, mientras la mayoría de los géneros abrazan la festividad por su alto consumo.

La producción de música navideña ha provocado algunas paradojas. Éxitos como la sublime White Christmas (1942) de Bing Crosby, que conmovió a la sociedad estadounidense durante la II Guerra Mundial -el single más vendido de la historia con 50 millones de unidades-, y Rockin’ around the christmas tree (1958) de Brenda Lee, que este año batió nuevos registros incluyendo el primer puesto del Hot 100, son creaciones de autores no creyentes.

Irving Berlin, considerado como uno de los principales compositores del siglo XX, autor de White Christmas, era de origen ruso judío. Escrita en Los Ángeles, Berlin se convenció de inmediato que se trataba de la mejor pieza posible, según anunció a su secretaria el 8 de enero de 1940.

En el caso de Rockin’ around the christmas tree, su autoría corresponde a Johnny Marks, un autor judío que no celebraba la fiesta, especialista en canciones navideñas con otros éxitos memorables como Rudolph el reno de la nariz roja.

Se trata además, de material compuesto y grabado con gran antelación (Elvis, por ejemplo, solía sesionar en mayo), cuya salida al mercado comienza a fines de septiembre, con una demanda definitiva post Halloween.

En cuanto a los villancicos, su origen es previo al cristianismo, acompañando festividades para combatir los crudos inviernos del hemisferio norte.

Hay álbumes del género considerados clásicos que no tuvieron impacto alguno en su momento, canciones que aluden a ciertas necesidades de Santa Claus, y un hit ochentero que desató ayuda humanitaria para Etiopía, hoy cancelado. La Navidad inspira en extrañas formas.

*Un mal día

El álbum no duró nada en las bateas y fue retirado porque el país estaba de duelo. A christmas gift for you de Phil Spector apareció el 23 de noviembre de 1963, el día después del asesinato de JFK. El productor Midas del pop había involucrado a varios artistas incluyendo The Ronettes, para un disco que debía ser un éxito superlativo, según sus propias estimaciones basadas en un carácter egomaniaco, construido gracias a una seguidilla de hits previos a la beatlemanía.

Spector dispuso generosamente La Muralla de Sonido, la técnica de grabación consistente en reforzar el número de músicos en cada instrumento, una de sus principales características. Vendió poco, pero con el correr del tiempo ha sido considerado como el mejor trabajo de la casilla. A juicio de Allmusic.com, es la obra por la cual deben ser juzgados “todos los lanzamientos navideños posteriores”.

*Linda tu pascua

Para Shane MacGowan, el ex vocalista de The Pogues fallecido el pasado 30 de noviembre, Fairytale of New York era la Rapsodia bohemia de la banda que lo despidió en 1991 por alcohólico y drogadicto. La canción, con una dinámica en secciones, cuenta la historia de una pareja irlandesa inmigrante en Nueva York intentando ganarse la vida como artistas. En el periodo de Navidad, se hunden en un destructivo régimen de carrete, hasta desembocar en una pelea con serios insultos. “Métete el ‘feliz Navidad’ por el culo”, remata la mujer.

Producida por Steve Lillywhite (U2), fue cantada a dúo por Kirsty MacColl. Estuvo a punto de conquistar el primer puesto en las fiestas de fin de año de 1987 en Inglaterra, pero fue relegada por Always on my mind en la versión de Pet Shop Boys.

*No hay nieve en África

“La intención es estupenda y debería alabarse más que criticarse -publicó la periodista Ije Teunissen-Oligboh en el diario británico The Independent la pasada Navidad-, pero la ejecución fue espantosa y contribuyó a perpetuar los estereotipos y la desinformación”. La crítica apunta al clásico ochentero Do they know it ‘s Christmas? con letra de Bob Geldof y música de Midge Ure de Ultravox.

Compuesta en 1984 luego que Geldof viera un reporte de la hambruna en Etiopía, la canción concitó a la realeza del pop rock británico, bautizada como Band Aid. No es la ausencia de mujeres y negros en las voces principales lo que ha molestado en los últimos años -los primeros planos se los llevan Sting, Simon Le Bon, Bono y George Michael-, sino la letra acusada, entre otros calificativos, de racista y colonialista.

“Y no habrá nieve en África esta Navidad

El regalo más grande que recibirán este año es la vida (Oooh)

Donde nada crece, no llueve ni fluyen ríos

¿Saben que es Navidad?”

Bob Geldof ha reconocido que los versos no fueron afortunados. “Soy responsable de dos de las peores canciones de la historia”, declaró en 2010. “Una es Do they know it ‘s Christmas?, la otra es We are the world”, en alusión a la réplica estadounidense capitaneada por Michael Jackson. Como sea, recaudó diez millones de libras, y fue la génesis de los conciertos trasatlánticos Live Aid en 1985.

*Otras preocupaciones de Santa

En 1973 la estrella R&B Rufus Thomas publicó el sencillo I’ll be your Santa baby, cuya letra va al grano con ritmo súper funk.

“No es solo un juguete

que tengo para ti

tanta alegría

mucha alegría para ti”

Al año siguiente, otros versos prendieron la Navidad con Santa Claus wants some lovin’ del legendario guitarrista Albert King:

“No quiero pavo

No me importa nada el pastel

Quiero que vengas aquí mujer (...)

porque Papá Noel quiere un poco de amooooor”.

El cachondo título fue escrito por Bonny “Mack” Rice, un cantante que perteneció a The Falcons, donde militó Wilson Picket. Sus canciones fueron interpretadas por grandes artistas como Ike y Tina Turner y Joe Cocker, entre varios. Albert King, uno de los guitarristas de blues más influyentes, incluido póstumamente en el Salón de la fama del rock and roll en 2013, envuelve de funk las necesidades del personaje.

Dato: para visitar a todos los niños del mundo, Santa debería viajar 3000 veces la velocidad del sonido.

El séptimo álbum del rapero y comediante Afroman, A Colt 45 Christmas (2006), es una seguidilla de parodias sobre clásicos navideños con letras modificadas relativas al sexo, las drogas, el alcohol y el crimen. Entre los títulos de este artista que prometió presentarse a la elección para la Casa Blanca en 2024, con banderas de lucha como la inflación, el mercado inmobiliario, la corrupción en la policía y la legalización de la marihuana, se cuentan Violent night -”Bebe un poco de vino, fuma un porro conmigo, llama a algunos amigos y reproduce este CD”-, y la extraordinariamente explícita Let her blow.

La estrella soul Luther Vandross, que trabajó en los 70 con David Bowie y alcanzó el estrellato en los 80, publicó Mistletoe jam (Everybody kiss somebody) en This is Christmas, en 1995. En el inicio del tema, una mujer dice “la última vez que estuve allí contigo -en referencia al muérdago-, tuve gemelos”.

Xmas a la chilena

Si bien la música navideña no tiene una gran tradición en nuestro país a pesar de los denodados esfuerzos de Luis Jara, cuando se aborda encarna la melancolía y tristeza que suele definir nuestro cancionero. Una institución de la cumbia nacional como La Sonora Palacios en su periodo clásico junto a Tommy Rey como vocalista, publicó cuatro singles ad hoc en 1977: Navidad de los pobres, Amor y paz, Noche buena (sic) y Niños de carita triste, títulos que un par de años después formaron parte de un álbum temático titulado Feliz Navidad.

El primer sencillo, Navidad de los pobres, una pieza tradicional con diversas versiones en Latinoamérica, relata una nochebuena sin regalos en una familia numerosa.

“Junto a la mesa sentados ya

los cinco niños, papá y mamá

Humildemente van a esperar

Al niño santo que nacerá

Y si no hay turrón

Hay un corazón

Nada que tomar, mucho para amar

Y una sonrisa para empezar

Porque es muy pobre la Navidad”

A su vez, el álbum debut del cantautor Eduardo Peralta, publicado por Alerce como long play y casete en 1983, contiene entre sus once canciones Navidad (a esconder la realidad), una letra chilenísima bajo dictadura que dice:

“Y hay un viejito pascuero

con alma de niño chico

que en el asiento trasero

de la micro Matadero

va cantando un villancico (...)

Hay una vitrina hermosa

con juguetes made in USA

y a su lado hay una poza

y una pequeña andrajosa

se mira en las dos confusa”