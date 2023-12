Myriam Hernández y La Sonora de Tommy Rey obtienen el Premio Figura Fundamental de la Música Chilena

El mayor reconocimiento de la música popular en el país, ya tiene nuevos destinatarios: Myriam Hernández y La Sonora de Tommy Rey fueron anunciados por la SCD como ganadores del premio Figura Fundamental de la Música Chilena, galardón que la organización entrega de forma anual desde el año 1988.

En decisión unánime, el Consejo Directivo de la sociedad autoral optó por dar el ansiado galardón a la popular baladista y a la institución de la cumbia chilena, considerando el alcance de su obra, la influencia en nuestro medio y en el extranjero, y la huella imborrable que ambos dejan en la escena local.

El presidente de SCD, Rodrigo Osorio, “Don Rorro”, señaló: “Para nosotros es una gran satisfacción distinguir a estos dos tremendos artistas nacionales, porque estamos hablando de figuras de impacto mayúsculo, probablemente nuestros más grandes referentes en sus respectivos géneros, la balada y la cumbia. Tanto Myriam como La Sonora de Tommy Rey tienen méritos a la vista para llevarse este premio, que en sus 35 años de historia se ha alzado como el más alto honor que un músico popular puede recibir en nuestro país”.

Myriam Hernández, no escondió su satisfacción con el premio. “Estoy inmensamente feliz y agradecida por la noticia. Me siento orgullosa de este reconocimiento que me entrega la Sociedad de Autores de mi país, entidad tan necesaria e importante para los artistas, creadores, compositores e intérpretes. Me emociona ser parte de esta distinción junto a otros grandes de la música. Además ser reconocida por tus pares es algo muy especial y significativo. Lo recibo con una alegría inmensa porque esta es una carrera que pertenece al público”.

La baladista luce una carrera en que ha consolidado hits como El hombre que yo amo, la que ha sido cantada incluso por estrellas como Karol G en su pasada actuación en el Festival de Viña. Hasta ahora ha publicado once discos de estudio y ha vendido más de diez millones de copias físicas vendidas, además de otros hitos como el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latin Grammy en 2022.

Por su lado, La Sonora de Tommy Rey, inició su recorrido en 1982, cuando cuatro de sus integrantes dejaron las filas de La Sonora Palacios para formar su propia agrupación. Casi 42 años después, ya son considerados como actores clave en la definición de un sonido de cumbia “a la chilena” y en el alcance transversal que el género logró tener en nuestro país.

El cantante se mostró sorprendido con el galardón. “La verdad es que este anuncio nos llena de sorpresa, porque no pensábamos que alguna vez nos iban a reconocer de esta manera, es muy importante para nosotros”.

“Nosotros en marzo cumpliremos 42 años de vida, formamos la Sonora de Tommy Rey en 1982, cuando me retiré con 4 integrantes de la Sonora Palacios, donde estuve casi 20 años. Fue una gran cosa para nosotros haber logrado salir adelante, porque no me conocían. Nos costó bastante, pero de a poco fuimos lográndolo y salimos adelante. Hemos estado en muchas partes del mundo”, añadió.

Este premio, el más importante reconocimiento a la música popular en el país, tendrá una importante novedad. Desde este año será entregado a dos artistas. Así lo explicó la segunda vicepresidenta de SCD, Gloria Simonetti. “Este país tiene muchos artistas que han enriquecido nuestro patrimonio musical con su trabajo, músicos con mucha historia, pero que afortunadamente continúan vigentes y actuales. Reconocerlos a tiempo es muy importante, por eso es que hacia adelante seguiremos con dos galardones por año, porque con uno nos estábamos quedando al debe entre tanto talento”.