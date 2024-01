El “Indio” Solari destroza a Paul McCartney: “Sus canciones son un flan”

El “Indio” Solari, líder inclaudicable de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y uno de los mayores héroes del rock argentino, siempre ha mezclado la mística, la polémica y el rock de acento áspero. No da muchas entrevistas, pero, cuando lo hace, su voz resuena como la del sabio que baja desde una montaña luego de años de ostracismo: aborda la política, el rock actual, el rock pasado, sus colegas, lo que viene.

Así sucedió en este inicio de semana a través del espacio Caja negra (Filo news), donde el cantante, durante casi una hora y media, desplegó una retórica que llegó hasta la música, el fútbol, la política, su enfermedad, la salud mental, las redes sociales, la poesía, el amor y su vínculo con Skay y Los Redondos. De todo un poco.

Si bien el músico no dio mucho espacio para recordar su etapa con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sí hizo referencia al final de la agrupación y reveló que el fue el primer miembro en irse. “Me hace acordar a los Beatles, ¿quién se fue primero, Lennon o McCartney?”, agregó.

Esto lo llevó a comentar sus preferencias en torno a los dos íconos del siglo XX y sorprendió por una comparación: “A mí me gusta John Lennon, pero me queda grande y el otro me queda pobre”.

“No me gusta McCartney. Me dijeron que ha tenido un rol muy grande en The Beatles porque es un bajista que toca pianísticamente. Lennon me parece un artista inclaudicable, metido en política hasta las tetas”, siguió.

El Indio fue lapidario con Paul, asumió que no conoce su carrera solista y desmereció algunas de sus canciones más emblemáticas en los Fab Four, como When I’m 64 y Martha My Dear, caracterizadas por su acento suave y melódico: “Las canciones de McCartney son un flan”, definió sin tapujos.

Pero, estas polémicas declaraciones no fueron todo, ya que también apuntó contra uno de lo ídolos más grandes del rock and roll. “Elvis es un actor de Los Ángeles, no es un rocker. A mí que no me lo vendan a Elvis Presley como un rockero, es un tipo de Las Vegas”, expresó.

Puedes ver aquí la conversación: