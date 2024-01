Angela Bassett recibió su Oscar honorífico y dio potente discurso en los Governors Awards

Durante la noche del martes 9 de enero se realizó la ceremonia número catorce de los Governors Awards (Premio de los Gobernadores), evento que funciona como antesala a los premios Oscar –se celebrarán el próximo 10 de marzo–.

En este evento no televisado, se premia anualmente a algunas leyendas vivas de la industria cinematográfica. Se divide en tres categorías: Premio Irving G. Thalberg, por una carrera destacada en producción de cine; Premio Humanitario Jean Hersholt, por una contribución destacada a la humanidad a través del trabajo en la industria y Premio Honorífico, por una contribución extraordinaria al cine, para alguien que no haya recibido un reconocimiento de la Academia.

Michelle Satter, directora fundadora del Instituto Sundance, recibió el Premio Humanitario. Las estatuillas honoríficas fueron recibidas por la editora de cine, Carol Littleton (E.T. el extraterrestre), el actor y guionista, Mel Brooks (El joven Frankenstein) y la actriz y directora, Angela Bassett (Pantera Negra).

Los premios son organizados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, a la vez que son otorgados por la Junta de Gobernadores de la Academia. La ceremonia se realizó en el Gran Ballroom del Hollywood and Highland Center en Los Ángeles, California.

Algunos de los ganadores del Oscar honorífico en años anteriores han sido Angelina Jolie, Hayao Miyazaki, Kathleen Kennedy, Oprah Winfrey, James Earl Jones y Steve Martin.

Angela Bassett, actriz de 65 años, recibió el premio con un discurso muy emotivo. “El Oscar honorífico no es solo otro premio, sino un testimonio de mi legado”, afirmó. Bassett fue nominada por primera vez al Oscar en 1994, por su papel de Tina Turner en What’s Love Got to Do With It. La segunda nominación la obtuvo el año pasado por interpretar a la Reina Ramonda en la película de Marvel, Pantera Negra: Wakanda por siempre. En su momento comentó: “Obtener una nominación al Oscar por una película de Marvel... eso es como recibir un premio Pulitzer por un comentario en Reddit”.

Durante los premios de 2023 compitió por el premio a Mejor actriz de reparto, que finalmente fue entregado a Jamie Lee Curtis por Todo en todas partes al mismo tiempo. La entrega de ese galardón fue una de las situaciones más comentadas de la noche, ya que se comentó que no estaba bien merecido en comparación a las demás actuaciones en la lista de nominados, e incluso, en comparación con otros roles que Lee Curtis ha interpretado.

En su discurso hizo hincapié en que es la segunda actriz negra en recibir el Oscar honorífico –la primera fue Cicely Tyson, a quien Bassett considera una mentora–. “Para todas mis colegas actrices negras, llenen sus corazones de coraje y fuerza. Porque, sin importar lo que piensen, sientan o vean, nuestras contribuciones sí importan. Recuerden quiénes son y lo que nuestro ancestros querían que fuéramos”, expresó Bassett.