Glup! en Lollapalooza: tengo hits para regalar y versiones para recordar

Con la clásica Mi destino, coreada por parte del público que llegó hasta el Cenco Malls Stage, arrancó la presentación de los nacionales Glup! El debut del grupo en Lollapalooza era uno de los shows esperados en el arranque del sábado 16.

En este punto de su carrera, el directo de Glup es mucho más afiatado que en sus primeros años, a fines de los noventas. Derechamente, están tocando mejor. A diferencia de sus inicios, en que sonaban desordenados y se dedicaban más a provocar que a tocar, en estos días Koko, Rodrigo y Vid Stambuk están más precisos con los tiempos de las canciones y manejan con más claridad los matices. Es decir, sus temas se entienden mejor, incluso con el apoyo de una sección de bronces y teclado.

Así, sin pausas, el grupo lanza desde el comienzo sus canciones más clásicas. Pasan Así es la vida, Enamorado de ti (una de las favoritas del respetable), la romántica Cómplice eterno (para la que Koko pide a la gente que se bese para u video que están grabando), y el hit Freebola, intercalada en dos momentos: una introducción con sonido de piano en un arreglo sencillo, sin mayores florituras, solo caminando los acordes, para luego pasar al arreglo de banda más conocido. También fue muy coreada la clásica Puta jefe, con su fibra deudora de The Strokes y su letra llena de chilenismos y garabatos sobre la cesantía.

Un cancionero conocido y que ha ganado más aceptación con los años, desde que el grupo irrumpió con una propuesta derechamente pop. Fue un desafío lanzado en una época muy polarizada entre el pop industrial y el rock alternativo. Chicos de veinte años, centennials, que probablemente nacieron cuando el grupo hizo una pausa en su carrera, a mediados de la primera década de los dos mil, conocían buena parte del material.

También hubo espacio para algunos cortes de su último disco de versiones Dancing Queen Karaoke Club (2023). Desde sus comienzos Glup! tuvieron interés en recrear música de otros en su propio estilo, como su lectura para Wish you were here, de Pink Floyd, en su álbum debut 1999, lanzado ese mismo año.

Así, el grupo despacha su versión para Flaca, el clásico tema del argentino Andrés Calamaro de su Alta Suciedad. También su lectura para Don’t you want me, de Human League, un clásico de discoteca que Glup toca bastante parecida a la original.

Desde su regreso a los escenarios, en 2023, el grupo ha desplegado una intensa agenda de presentaciones en vivo, con una exitosa gira nacional en que se presentaron en ciudades como Temuco, Concepción y Quilpué. También participaron esta temporada en el Festival del Huaso del Olmué, en una presentación que tuvo algunos problemas de sonido.

En el tramo final caen los aplausos para Koko Stambuk, quien hoy cumple 47 años. El cumpleaños feliz, liderado por Rodrigo, fue coreado por el respetable. Luego vino el cierre, tuvo un minuto de distensión con su particular versión de El Rey, la legendaria canción mexicana, generó un momento hilarante entre el público, aunque nada raro con el humor de los Stambuk. El remate con la clásica Grado 3, del álbum Welcome Polinesia