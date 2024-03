Hollywood de luto: fallece David Seidler, guionista ganador del Oscar, y Grant Page, doble de acción de Mad Max

Según informaron medios internacionales, dos figuras de la industria cinematográfica fallecieron durante los últimos días. Se trata de David Seidler, guionista ganador del Oscar, y el actor Grant Page, reconocido especialista de acrobacias y parte del elenco de Mad Max (1979).

David Seidler

La BBC notificó el fallecimiento de David Seidler, quien murió a los 87 años mientras hacía pesca con mosca, según informó el mánager del escritor, Jeff Aghassi. “David estaba en el lugar que más amaba en el mundo, Nueva Zelanda, haciendo lo que le daba mayor paz, que era la pesca con mosca”, explicó el representante.

El guionista estuvo a cargo del texto que dio vida a El discurso del Rey, cinta que le hizo llevarse un premio Oscar en 2011. Es más, él se inspiró en su propio tartamudeo para narrar la historia del rey Jorge VI, quien tuvo que superar la misma condición para hablar en público.

Seidler estuvo a cargo de otros guiones, como Tucker: un hombre y su sueño y los musicales infantiles The King And I, Quest For Camelot y Madeline: Lost in Paris.

Grant Page

Su hijo, Lereoy Page, comunicó a los medios el fallecimiento del actor de 85 años, producto de un accidente automovilístico el jueves 14 de marzo. El intérprete comenzó su carrera como especialista y coordinador de acrobacias en producciones de la edad dorada del cine australiano, como The Man from Hong Kong (1975) y Mad Max (1979), donde fue doble de riesgo.

Trabajó con el director ganador del Oscar, George Miller, quien estuvo a cargo de las cintas de la saga de carreras en el desierto. Grant Page continuó colaborando con Miller en proyectos recientes como Three Thousand Years of Longing y la precuela de Mad Max, Furiosa.