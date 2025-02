Estadio Español descarta realizar la bullada Gala del Pueblo

8 feb 2025 08:43 PM Tiempo de lectura: 1 minuto

Durante la tarde de este sábado, el recinto informó mediante un comunicado interno que el evento organizado por Naya Fácil no se realizará en sus dependencias. "No se dieron las condiciones" expresa el mensaje. Esto se suma a la comentada "lucatón" que levantó la influencer para poder financiar la "Gala del Pueblo" luego de que no lograra llegar a un acuerdo para televisarla. Por ahora, la cita no va.