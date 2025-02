Alex Chellew, artista y presidente de APECH: “Nuestro punto no es contra Mon Laferte, sino contra las malas prácticas en el arte”

El artista Alex Chellew es uno de los cerca de 500 firmantes de la carta abierta titulada Basta de Precarización en la Cultura, defendamos el trabajo artístico del PCdV. El documento rechaza “la injusta desvinculación de Alonso Yáñez Avendaño como Jefe de Programación del Centro Cultural Parque Cultural de Valparaíso (PCdV), ex Cárcel”.

Además, la misiva denuncia que “figuras del espectáculo”, como Mon Laferte, han sido “privilegiadas en la programación del espacio, desplazando a artistas previamente programados y reduciendo los plazos de exhibición de sus obras”.

Chellew, presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH), aclara que esta cruzada “no es contra Mon Laferte, ni su condición de artista, ni cantante, ni visual, sino que es contra las malas prácticas que se aplican en las artes visuales”.

En entrevista con Culto, señala que hay personas que “se saltan todos los procesos para dar favores”.

El reconocido artista visual, que lleva más de 40 años en el rubro, recuerda el caso de Mon Laferte en México, cuando artistas de ese país protestaron por la llegada de la muestra de la chilena llamada Gestos, al Museo de la Ciudad de México, en 2020. La carta de ese entonces fue firmada por 10 artistas e iba dirigida a José María Espinasa, quien es director del recinto.

Mon Laferte en su taller, Tepoztlán, Mexico 2024 - @Mayra Ortiz.jpg

—¿Cuál es ese proceso para postular a exposiciones?

Los artistas ejecutan un proyecto, lo estudian y a veces postulan a Fondos Concursables (Fondart), para tener recursos, para hacer un cuerpo de obra importante. Una vez que se hace este cuerpo de obra, se postulan a salas, galerías o centros culturales. Generalmente, uno le da consistencia a la sala, ofrece contenido, a uno no le van a dar nada, al contrario. Muchas salas tienen un comité editorial y ahí quedan los artistas seleccionados.

—¿Cree que la discusión se ha desviado hacia una polémica con Mon Laferte, más que tratar esos procesos de selección?

No es contra ella, pudo haber sido cualquier cantante que pintara. Esto es contra las malas prácticas. A ella la invitaron y ella fue. Seguramente no supo lo que hay detrás: que había un jefe de programación que lo echaron porque alegó. La prensa está interesada porque tiene que ver la presidencia.

Ceremonia de investidura de Mon Laferte como embajadora Cultural de Valparaíso, 14 de enero 2025 (Captura de Instagram)

—En la carta se habla de “una gestión que prioriza la conveniencia política y mediática”.

Completamente, claro.

—Otro de los puntos que se critica es el cobro de entradas. ¿Hay un aprovechamiento de los centros culturales por lucrar con estas “figuras del espectáculo”, como se dice en la carta?

Estos centros culturales pertenecen al Estado, tienen financiamiento estatal, bajo la ley de presupuesto, de todos los chilenos, entonces, no deberían cobrar por ninguna exposición. (Nota: El Parque Cultural de Valparaíso es una Institución Colaboradora en el Acceso al Arte y la Cultura, dependiente del Ministerio de las Culturas. Para 2025 se le destinaron 1.567 millones de pesos de la Ley de Presupuesto).

—Beatriz Bustos, curadora de la exposición de Mon Laferte, decía que esos dineros se utilizaban para pagar a los más de 30 colaboradores.

Claro, en muchas exposiciones hay montajistas, museógrafos, curadores, pero es el artista el que les paga a ellos, por eso mucha gente lo hace con Fondart. Yo con mis propios recursos he pagado muchas veces a los curadores. Los centros culturales no pagan, deberían. Los artistas visuales, cuando vamos a exponer, si les llevamos los contenidos a la sala, no nos pagan.

—¿Ha estado en contacto con el ex Jefe de programación del PCdV, Alonso Yáñez?

Sí, siempre, hace muchos años tenemos una relación. Hacemos un concurso de pintura con la Universidad de Playa Ancha y él coordinaba todos los años. Estamos enterados de los que nos cuenta él.