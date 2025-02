Las complicaciones de salud de Sebastián Yatra a días del Festival de Viña: “Me hace falta descansar un poquito”

Sebastián Yatra regresa al Festival de Viña del Mar, luego de pisar exitosamente la Quinta Vergara en solitario en 2019 y tras cantar junto a Carlos Vives en 2018. Esta vez, el colombiano de 30 años retorna al escenario con una carrera consolidada, aunque con un problema de salud que amenaza su puesta en escena.

A pocos días de que se lleve a cabo su presentación—su show está agendado el martes 25, mismo día que Morat y el comediante nacional Pedro Ruminot—el cantante compartió una foto en redes sociales que preocupó a sus seguidores. En la imagen aparece con bata y en una camilla de una clínica. Si bien no reveló mayores detalles, el intérprete de Pareja del año entregó horas más tarde una actualización sobre su salud.

“Estoy bien, no vuelvo a domar rinocerontes”, escribió a modo de broma en la publicación. Después, agregó: “Llevo como mes y medio súper enfermo de la garganta y nada que se me va. Entonces ya llevo varias rondas de antibióticos y ahorita que estuve en Argentina me tomé otras cosas, fui al médico, pero nada que me termino de mejorar … Pero estoy bien, solamente me hace falta descansar un poquito más”.

Por el momento, el músico no ha dado más detalles sobre su estado de salud.

El cantante llega a la Ciudad Jardín tras un paso por Broadway, como el abogado Billy Flynn en el musical Chicago, en el Ambassador Theatre de Nueva York; y una presentación en los Premios Oscar de 2022 con el tema Dos oruguitas, de la película de Disney Encanto (2021). El multifacético artista también se sumó en 2024 a una comedia espacial, donde se convirtió en aliado del personaje de Emma Roberts.

En conversación con El Mercurio, Yatra aseguró que vuelve a “Viña en un momento emocionante”. “Hace poco estaba en el estudio y hablaba de esto: me siento feliz porque estoy viviendo mi carrera como un niño (…) Mi cabeza está 100% enfocada en montar este show para Viña (…) van a poder escuchar mis canciones desde otro punto de vista, desde otra perspectiva”, expresó.

El intérprete, nominado dos veces a los Grammy por sus álbumes Fantasía (2019) y Dharma (2023), prepara un nuevo disco luego de lanzar Lienzo, su último sencillo.