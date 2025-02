Jorge Alís, uno de los últimos extranjeros en triunfar en Viña: “A George Harris le faltó laburo y fue soberbio”

Si hay un humorista extranjero que ha triunfado en Viña es el argentino Jorge Alís. El trasandino se presentó dos veces en la Quinta Vergara, en 2014 y 2019, con gran éxito, por lo que es voz autorizada para referirse a la fallida rutina del venezolano George Harris.

Alís -quien acaba de estrenar su nueva película ¿Quién tiene la culpa?, la cual se encuentra en comediaplay.com- recibió la llamada de Culto, y con toda su experiencia en el cuerpo, opinó sobre lo ocurrido anoche en la Quinta. “Fue malo, che. Lo vi como que le faltó el laburo al loco. Muchas veces la gente cree que la historia (resulta) porque va a suceder un milagro, que va a funcionar algo, pero hay que trabajar para ese tipo de cosas. Me parece que acá claramente faltó el laburo, se notaba, le faltaba comunicación y había una soberbia grande con el tema de enojárselo con el público cuando no funcionaba. Eso es raro”.

- ¿Qué crees tú que debió haber hecho para mejorar su desempeño?

- Debió haber trabajado antes, loco. Porque, ¿qué vas a hacer? Es como que vos hagas una nota y no llames al entrevistado. ¿Me entendés? Si está lleno de chistes. Vos decís un compatriota, ¿qué dice un venezolano en Chile?, ¿por qué lo cargan tanto? Trabajan en ciertos trabajos específicos, está como dada la historia, ¿no? Entonces de alguna manera se genera buscando, trabajando, investigando y faltó eso.

- Entonces, ¿consideras que debió haber estudiado más al público chileno y a Chile?

- ¡Claro! Hablar del venezolano en otro país, cómo se comporta, cómo hace, que escucha la música fuerte, que en el fondo hablan de otra manera, o hablá de Chile o de lo que significa ser venezolano en Chile, que tenés miles de cosas, miles, miles.

Otro aspecto que abordó Alís fue el enfrentamiento que tuvo George Harris con el público. “No te podés pelear con la gente, eso de que ‘la carrera que yo tengo, son 20 años’, ¿Cómo le vas a decir a alguien yo tengo una carrera que vos no tenés?, ¿Qué sabe quién estaba hablando si tiene o no tiene una carrera? De alguna manera se peleó y ninguneó al público y yo creo que el público lo respetó bastante. La única forma de apoyarlo era si te divertía, pero la gente no se divertía y los venezolanos tampoco, eso se notaba”.

- ¿Crees que efectivamente la prensa tuvo responsabilidad en el fracaso de la rutina de Harris como él acusó?

- Yo creo que si él echa la culpa a la prensa porque consideraba que la prensa tenía la culpa de generar algo con anticipación, había que trabajar para contrarrestar eso. No había que echarle la culpa. ‘Ustedes tienen la culpa por decir esto. Ustedes dijeron esto que yo hablé, que hice un tweet hace un par de años, dije una boludez que nada que ver’, qué sé yo. No puede decir que la prensa tiene la culpa. ¿De qué va a tener la culpa? La prensa es la prensa, va a usar cosas, va a tratar de presionar, va a tratar de estar ahí, de comunicar.

- ¿Crees que se pudo haber hecho algo previamente para que la gente lo conociera más a George Harris? Haberlo traído a la televisión, por ejemplo.

- No, no, son cosas distintas, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con laburo, porque te meten en internet y se pueden ver las cosas. Si un tipo como él ve que está lleno de venezolanos acá, que hacen humor y todo, llamás por teléfono y decís: ‘che soy George Harris, ¿me ayudan? Mirá, este es mi guión, ¿Qué digo sobre los teléfonos antiguos? ¿Qué digo de esto? ¿Qué digo de la mamá cuando hace el aseo?’. Te ponés a laburar con la gente desde antes. No esperás que te ayuden.

- En otro aspecto, ¿te gustaría volver a Viña?

- Sí, me gustaría. No es el momento por ahora, no tengo ganas ahora, pero me gustaría. No es ni ahora, ni el año próximo, porque estoy en otras cosas. Sí me gustaría porque siento que Viña es algo precioso para ir a mostrar algo, lo que vos has estado trabajando durante mucho tiempo. No es para ir solamente, tengo ganas de ir a mostrar un laburo. Por ejemplo, el laburo que estoy haciendo ahora que me encanta, que estoy preparando, que estoy elaborando hace tiempo. En algún momento me gustaría mostrar una cosa de esas.