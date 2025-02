Quién es Brandon Boyd, el carismático líder y cantante de Incubus

Brandon Boyd nació el 15 de febrero de 1976 en Van Nuys, California, Estados Unidos. Desde temprana edad, sus padres, Priscilla “Dolly” Wiseman y Charles Boyd, ambos con experiencia en el mundo del entretenimiento, fomentaron su creatividad. Durante su infancia en Calabasas, California, Boyd conoció a José Pasillas en la escuela primaria, y más tarde, en la secundaria, se unieron a Mike Einziger y Alex Katunich para formar la banda Incubus en 1991.

Aunque Boyd tomó solo dos clases de canto debido a limitaciones financieras, su voz distintiva se convirtió en un elemento central de la banda. Además de su talento musical, aportó sus habilidades artísticas diseñando los primeros carteles de los conciertos del grupo.

El nombre “Incubus” fue elegido al azar por Einziger al buscar en un diccionario, encontrando que se refería a un demonio masculino que, según la mitología europea medieval, se posaba sobre mujeres dormidas para tener relaciones sexuales con ellas.

La banda comenzó tocando en pequeños clubes y fiestas locales, ganando gradualmente reconocimiento. En 1995, lanzaron su álbum debut independiente, Fungus Amongus. Su estilo combinaba elementos de funk, metal y rock alternativo, lo que les permitió destacar en la escena musical de Los Ángeles. Este impulso los llevó a firmar con Epic/Immortal Records en 1996.

El éxito comercial llegó con su tercer álbum de estudio, Make Yourself en 1999, que incluyó el sencillo Drive, alcanzando los primeros puestos en las listas de popularidad. Este disco consolidó a Incubus como una de las bandas prominentes del rock alternativo de finales de los 90 y principios de los 2000. Le siguieron álbumes como Morning View (2001) y A Crow Left of the Murder... (2004), que continuaron demostrando la versatilidad y evolución musical de ellos.

Además de su carrera musical, Boyd ha explorado otras facetas artísticas. Ha publicado tres libros que recopilan sus ilustraciones, fotografías y escritos: White Fluffy Clouds (2003), From the Murks of the Sultry Abyss (2007) y So the Echo (2013). Su pasión por las artes visuales lo ha llevado a exponer su trabajo en diversas galerías a nivel internacional.

En 2010, Boyd lanzó su primer álbum en solitario, The Wild Trapeze, mostrando una faceta más introspectiva y experimental. Posteriormente, en 2013, colaboró con el productor Brendan O’Brien en el proyecto Sons of the Sea. En 2022, presentó su segundo álbum en solitario, Echoes & Cocoons, producido por John Congleton.

A lo largo de su carrera, Boyd ha demostrado un compromiso con causas sociales y ambientales. En 2003, junto con sus compañeros de banda, fundó Make Yourself Foundation, una organización sin fines de lucro que ha recaudado más de 1.4 millones de dólares para diversas razones benéficas a nivel mundial.