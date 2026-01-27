A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke

Mientras avanza en los preparativos de la edición 2026 de la feria principal (a realizarse en marzo), Ch.ACO da inicio a un nuevo ciclo de Ch.ACO+, la membresía y plataforma que ofrece a sus miembros disfrutar de Santiago mediante el arte contemporáneo y el turismo cultural.

Este miércoles 28, en BordeRío, se inaugurará Ch.ACO+ #002, que contará con la participación especial de Camilo Huinca. El artista –conocido en el circuito como OnlyJoke– trasladará parte de su taller al espacio, permitiendo que el público observe de cerca su proceso creativo, su investigación visual y la construcción de obra en tiempo real.

Además de presentar esa intervención inédita, Huinca compartirá detalles sobre su práctica, sus referencias y su aproximación a la gráfica contemporánea.

La entrada incluye acceso general y dos schops cortesía de Kross. Además, durante la jornada habrá venta de comida, intervenciones, música y programación continua. El evento se realizará en KrossBar BordeRío (Av. San Josemaria Escrivá de Balaguer 6400 Local 2B, Vitacura).

Los tickets están disponibles a través de Ticketmaster. Las personas suscritas a Ch.ACO+ pueden acceder sin costo.

La versión 2026 de Ch.ACO se desarrollará entre el 25 y 29 de marzo en el Metropolitan Santiago Convention & Event Center (Av. San Josemaria Escrivá de Balaguer 5600, Vitacura).