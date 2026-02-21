Adiós a Willie Colón la leyenda que expandió el sonido de la salsa y la música latina con conciencia social

La música latina lamenta la partida de uno de sus nombres insignes. El afamado músico Willie Colón falleció este sábado 21 de febrero, a los 75 años, según confirmó su familia mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre“, detalló el mensaje.

Colón estaba hospitalizado desde hace algunos días en Nueva York, aparentemente por un problema respiratorio. El pasado viernes, su eterno socio Rubén Blades había solicitado, mediante redes sociales, oraciones por su estado de salud. “Me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, señaló.

WILLIE COLON

Acabo de confirmar lo que me resistÍa a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido.

A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame.

Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical.



Rubén… pic.twitter.com/mx7OakRTLH — Rubén Blades (@rubenblades) February 21, 2026

William “Willie” Anthony Colón Román, nació en el Bronx, Nueva York, en 1950. Se crió en el seno de una familia de puertorriqueños afincados en los Estados Unidos. En su niñez comenzó su acercamiento a la música, empezando a instruirse en el manejo de la trompeta. Más tarde, inspirado por el trabajo de jazz fusión del músico Barry Rogers, decidió cambiarse al trombón. El instrumento con el que se volvería leyenda.

Su talento musical pronto le abrió puertas. Era un quinceañero cuando firmó con Fania Records, de Johnny Pacheco, y a los 17, grabó su primer álbum, del que se vendieron más de 300.000 copias.

Tiempo después, recomendado por Pacheco, conoció al joven Héctor Lavoe. Un encuentro telúrico que dio origen a una de las duplas más afamadas de la salsa. En la década de los setenta juntos firmaron un repertorio que se volvió canon en al género, con temas de la talla de Juanito Alimaña, Che Che Colé, Todo tiene su final, El día de mi suerte, entre muchos otros.

El trabajo de ambos artistas hasta 1974, logró notoriedad, además, al recoger la experiencia de los inmigrantes puertorriqueños en los Estados Unidos de los años setenta. Sus canciones, cargadas de observaciones sociales, pero cargadas de ritmo para la pista de baile, marcaron una época.

Hacia finales de la década, en 1977, lanzó Metiendo Mano! su primera producción junto a su otro gran socio musical, el panameño Rubén Blades, a quien había conocido cuatro años antes. El grito “¡Guapea Colón!”, con que Blades anunciaba los solos de trombón de Willie, se volvió un clásico absoluto.

Una sociedad que mantuvo su interés social, tal como detalló la discográfica Fania: “El nuevo binomio Colón-Blades le cantó al obrero explotado en la factoría, cuyos ingresos no alcanzan para suplir lo básico a su esposa e hijos; a las encrucijadas de los emigrantes hispanos en la Gran Manzana; al genocidio a palos de la raza indígena y a la sociología del barrio”.

Juntos publicaron canciones que se volvieron ineludibles del género, como Tiburón, Pablo Pueblo, Te están buscando y por cierto, la inmortal Pedro Navaja, que con sus 7 minutos y estructura poco convencional resultó un desafío para la programación radial.

Su gran momento como dupla llegó con el álbum Siembra (1979), considerado uno de los mejores trabajos de la historia de la salsa, combinando una aguda mirada social y un fino trabajo artístico. “Usa tu consciencia latino, no la dejes que se duerma, no la dejes que muera”, decía el mensaje que se escucha en el tema homónimo, que resumía su ideario.

Aquel disco fue un fenómeno y consolidó la propuesta de “salsa consciente”. Además fue el trabajo más vendido de Fania Records, y se estima ha facturado más de tres millones de copias en todo el mundo. El alcance fue tal que en 2024 fue elegido por el proyecto Los 600 de Latinoamérica como el disco número uno en la historia de la música de la región.

Colón y Blades lanzaron su último disco como dupla en 1982, aunque intentaron un regreso en la medianía de la década de los noventa. También en los primeros años ochenta, el músico consolidó su posición como solista, lanzando discos como Solo (1979), Fantasmas (1981), Corazón Guerrero (1982), entre muchos otros.

Asimismo, Willie Colón tuvo algunas participaciones en el cine, con papeles en filmes como Vigilante (1983),El último combate (1983), y Podría pasarte a ti (1994). Su leyenda fue tal, que en la película biográfica El cantante (2006), en que la estrella Marc Anthony interpretó a Héctor Lavoe, el actor John Ortiz tomó el papel de Colón.

En consonancia con su interés social Willie Colón destacó además por su actividad como un líder en la comunidad latina en los EE.UU. Destacó por su participación en la lucha de los derechos civiles y fue presidente de la Asociación de Artes Hispanos, de hecho, fue clave para la construcción del Centro Cultural Julia de Burgos de Nueva York. Incluso fue asesor del exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.

En el año 2004, Willie Colón recibió el Grammy a la Trayectoria de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabción, y años después, en 2015, la influyente revista Billboard lo incluyó en su listado de los 30 artistas latinos más influyentes de todos los tiempos. Un lugar que reconoció su impronta para consolidar una propuesta musical que unió conciencia y sentido artístico.