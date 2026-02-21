SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.

    La intérprete de Conga se prepara para su show en el Festival de Viña este próximo domingo 22. En su conferencia de prensa previa abordó el momento que atraviesa la comunidad latina por las políticas migratorias impulsadas desde la administración Trump. "Una cosa es tratar de agarrar criminales y personas que están haciendo daño en un país y otra cosa es hacer redadas de familias", señaló.

    Por 
    Sofía Álvarez

    “La belleza del mundo es poder compartir nuestras culturas y venerarlas, aplaudirlas, hacerlas parte de nosotros”, afirmó en un punto de prensa la cantante y actriz, Gloria Estefan, tras ser consultada sobre el momento que atraviesa la comunidad latina en Estados Unidos, ante las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.

    Pese a transmitir un mensaje positivo, la cubana también confesó que: “Me asusta mucho lo que estoy viendo porque, obviamente todos los países quieren tener una frontera controlada y estable, pero los migrantes en Estados Unidos han aportado muchísimo siempre, por décadas”, declaró.

    “Una cosa es tratar de agarrar criminales y personas que están haciendo daño en un país y otra cosa es hacer redadas de familias, niños, personas que han contribuido muchísimo al país y que no usan recursos, porque si no están documentados aportan a nivel de pagar impuestos, aportan a nivel de sus negocios, de las cosas tan lindas que brindan a ese país tan grande, que es una mezcla de tantas culturas”, subrayó la cantante, que reside en Norteamérica hace más de 60 años.

    Estefan, a un día de su actuación en la Quinta Vergara, llamó a la comunidad a sentir orgullo y ser positivos. “En la unidad está la fuerza, y yo creo que unirnos como latinos en Estados Unidos particularmente es importante”, reforzó.

    Además, la cantante mencionó que se enteró del deceso del músico Willie Colón apenas llegó al país. “Es una gran pérdida Willie Colón, un gran aporte a la música en general, no solo la salsa. Es un músico íntegro, una persona súper chévere, alguien que ha dejado un legado muy bonito”.

    Realidad de la música chilena

    La artista también abordó durante la instancia el aporte de la música chilena más reciente. Consultada sobre este tópico, señaló que “Chile siempre ha aportado muchísimo”.

    “Cada uno de nuestros países en Latinoamérica tiene un sabor especial y único que solo puede salir de este lugar. Y es bonito ver cuando eso sale y se internacionaliza como ha hecho Mon (Laferte) y tantos otros artistas chilenos”, detalló.

    A lo que agregó: “Es importante y lindo celebrar cada país a sus artistas, porque me acuerdo que al principio de Miami Sound Machine nos veían como un grupo de Estados Unidos que también cantaba en español, pero los artistas raramente cruzaban. Incluso en Latinoamérica cada uno tenía sus artistas nacionales y era difícil algo como Julio Iglesias que logró cruzar un mundo entero”.

    “Pero poco a poco se fueron abriendo los sonidos y los oídos de todo el mundo y hemos cruzado los países latinoamericanos, nuestros artistas y compartido música. Es lindo escuchar cómo nace un artista en cada país y cómo se se expresan. Así que es muy bonitos. van a seguir creciendo y creciendo y yo soy gran fan también, pero es bonito poder compartir con Chile de nuevo, particularmente para mi, porque hace unos años no venía”, concluyó al respecto.

    Durante la instancia, la intérprete recibió un reconocimiento de Sony Music Chile, por sus más de 249 mil discos físicos vendidos y por superar los 136 millones de reproducciones en audio y video.

    

