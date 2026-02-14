Trump proyecta invertir US$ 38 mil millones para ampliar red de centros de detención del ICE

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proyecta destinar cerca de US$ 38.300 millones hasta fines de 2026 para ampliar y reformar la red de centros de detención migratoria del país.

Según un resumen del plan difundido por la oficina de la gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prevé adquirir 16 edificios existentes para transformarlos en centros regionales de tramitación. Estas instalaciones tendrían capacidad para a lbergar entre 1.000 y 1.500 personas, con estadías promedio de entre tres y siete días.

Además, la agencia contempla la apertura de ocho grandes centros de detención con capacidad para entre 7.000 y 10.000 personas, donde los inmigrantes permanecerían en promedio cerca de 60 días antes de su deportación. A ello se sumaría la adquisición de otras 10 instalaciones en las que el ICE ya opera.

De acuerdo con el documento, el objetivo es elevar la capacidad total a unas 92.600 camas hacia finales de noviembre de 2026, cifra cercana a las 100 mil plazas, en preparación para un aumento proyectado de detenciones tras la contratación de 12.000 nuevos agentes.

Las detenciones a cargo del ICE han aumentado cerca de un 74% desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, superando actualmente las 68.000 personas bajo custodia, según datos oficiales.