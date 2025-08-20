Adrien Bernet regresa a Chile con show en Club Subterráneo

Este 20 de agosto, el destacado baterista y compositor francés Adrien Bernet se presentará en Club Subterráneo, en lo que será una noche imperdible para los amantes del jazz contemporáneo.

En apenas una década de carrera, Bernet ha logrado consolidarse como una de las figuras más prolíficas y respetadas de la nueva escena jazzística europea. Con un contundente repertorio de su propia autoría disponible en las principales plataformas digitales, ha demostrado una versatilidad que lo distingue dentro del circuito internacional. Su obra combina una sólida tradición jazzística con innovaciones rítmicas y compositivas que le han valido un reconocimiento transversal.

A lo largo de su trayectoria, ha acumulado nueve galardones en distintos países de Europa, consolidando un prestigio que lo posiciona como referente entre los músicos de su generación. Su estilo, cargado de energía, precisión técnica y sensibilidad creativa, promete cautivar al público chileno en un concierto íntimo y potente.

El Club Subterráneo, reconocido espacio de música en vivo en Santiago, será el escenario de este regreso al país. Los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de alta calidad, en el que Bernet desplegará lo mejor de su repertorio original y una puesta en escena que refleja el espíritu innovador del jazz europeo contemporáneo.

Las entradas para ver a Adrien Bernet en Santiago se pueden adquirir vía Ticketplus.