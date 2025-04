Al desnudo con Spencer Tunick: “Cada vez que pienso en Chile, siento suerte”

A Spencer Tunick no le gustan las fotos. O mejor dicho, no le gusta que le saquen fotos. Eso explica su equipo antes de su discreta llegada a la sala de City Lab del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

El fotógrafo estadounidense es recordado por lograr que miles de chilenos se desnudaran en el Parque Forestal en 2002, en una instalación un tanto fallida que terminó por convertirse en un hito en la historia nacional.

En conversación con Culto, ya más despojado de la timidez que lo marcó en el encuentro, rememora una anécdota de ese entonces: un funcionario del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), que tenía la llave de la sala donde él guardaba su equipo, nunca apareció, así que tuvo que improvisar. “Fue increíble”, dice. “Fui tan afortunado, incluso a través de todos esos procesos, que todos disfrutaron de sí mismos y fue un momento que siempre recordarán. Fue algo por lo que estoy honrado, cada vez que pienso en Chile, siento suerte”, agrega.

A diferencia de lo que trascendió, este no es el regreso de Tunick en 23 años. Esta es su quinta visita, en la que viene a anunciar su próximo proyecto de desnudos en Chile, titulado SPRING, que pretende tomarse las calles en 2026. Según dijo en el evento, hace dos décadas quería hacer una escultura con personas desnudas. Sin embargo, debido a los contratiempos, no se pudo concretar.

“He trabajado muy duro, he puesto mi corazón en ello, he intentado tres veces volver a Chile para hacer otra instalación. Espero que suceda”, dice en una entrevista que le realizó el periodista Rodrigo Guendelman en la instancia. Y añadió: “Con los participantes que colaboraron conmigo en 2002, creamos una experiencia. Y sí, los documentos pueden ser obras de arte finales, pero aun así, realmente quiero hacer la escultura que pretendía”.

Las instalaciones de Tunick se toman el espacio público alrededor del mundo. En octubre de 2024 realizó Rising Tide en Brisbane, Australia, en la cual congregó a 5.500 personas desnudas sobre el Puente Story. En Inglaterra, hizo que cientos de personas pintaran su cuerpo de azul para Sea of Hull, en 2016.

En el caso de Chile, le gustaría hacer “algo espiritual, que calme los corazones de la gente, así como que desafíe sus mentes. He estado trabajando durante cinco días, buscando lugares, pensando nuevas ideas, nuevas ideas que abrieron las mentes de las productoras de una manera positiva. Estoy pensando en incorporar la historia del amor por los libros y el amor por las bibliotecas en la cultura, así como los símbolos y materiales orgánicos de la Tierra. Así que estoy trabajando en lo que me encanta hacer. No estoy pensando demasiado en romper récords”, explica. “Estoy pensando en hacer arte”.

Sobre una locación específica, no se aventura a revelar su lugar predilecto. “Estuve caminando por todos lados, tratando de pensar en dónde muchas personas puedan reunirse seguras y cómo podemos organizarlo un poco mejor que la última vez. Tuvimos mucho contra nosotros la última vez: fue un clima muy frío, no había sistema de sonido, megáfonos, la gente no podía verme en el parque, por los árboles…”, recuerda.

Rodrigo Guendelman, en la antesala a la conversación pública, le preguntó directamente por la locación. “Me dijo: no te puedo decir. Los lugares son ultrasecretos. ‘No puedo decirte, fui a muchos sitios’, dijo. Solo me mostró un video de él, así como subiendo o bajando en el funicular del Cerro San Cristóbal. Pero no me quiso decir de ningún lugar, porque es parte de su ética”, dice a Culto el periodista.

Eso sí, ya se han realizado dos reuniones en torno a un nuevo proyecto de Spencer Tunick en Chile. Según Ley de Lobby, la primera se concretó entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Carla Cubillos y Cristian Barrera, el 29 de octubre de 2024. Posteriormente, se realizó el 10 de enero de 2025 una videoconferencia entre Cubillos y Nishme Zafe Bastias, directora de desarrollo comunitario de la Municipalidad de Maipú, cuyo tema fue: “Presentación Proyecto Spencer Tunick Chile 2025. Invitación a colaborar”.

¿Será que Tunick llevará su instalación a Maipú? Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, probablemente encuentre algunos opositores. Ya en 2002 grupos conservadores y religiosos se manifestaron contra el proyecto. Algo similar sucedió en la última versión del Festival de Viña, con protestas en contra de la canción que representaba a Chile en la competencia internacional.

—Considerando ese panorama, ¿cree que podría ocurrir algo así en su próxima instalación con el avance de lo conservador?

Está perfectamente bien protestar. Creo que en toda sociedad una de las cosas más importantes es la libertad de expresión y el derecho a protestar. Si hay quienes quieran protestar está bien, vamos a intentar hacer arte. No pienso mucho en eso, estoy concentrado en hacer arte. Solo quiero que todos estén seguros, los participantes, los protestantes, quiero que todos tengan una experiencia.

—¿Y cómo ve el avance de lo conservador en Estados Unidos?

“Mi trabajo de desnudos es político en sí mismo. En la mayoría de los estados de Estados Unidos es ilegal el desnudo y continúo desafiando eso. Es muy obvio donde estoy, solo desafío gente.

Por cierto, soy demócrata, no soy republicano, si esa es la respuesta. Pero republicanos posan en mi trabajo, el novio de mi mamá es republicano y lo amamos. Entonces, esa es mi posición política”.

Hace poco, un desnudo impactó al mundo. Bianca Censori, esposa de Kanye West, se denudó en la alfombra roja de los Premios Grammy. “La aplicación que tengo en mi teléfono es PS (Photoshop), trato de mantenerme simple y no pongo mucha atención a la gente que está en el mundo del entretenimiento. Pero respeto todas las opciones, mientras no dañen a nadie. No soy un experto. Amo la composición y el cuerpo, pero no sé mucho sobre la escena de las celebridades”.

—¿Qué opina sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la fotografía?

Me gusta el Photoshop. La IA es muy fácil para mí. Tengo ideas fantásticas y podría hacerlas todas con IA, pero no es un desafío. Para mí el desafío es traer mis ideas al mundo físico.

Así fue la visita de Tunick

Los preparativos para la primera Live Session de CityLab comenzaron hace alrededor dos semanas. La llegada de Spencer Tunick sería acompañada por artistas locales, en una experiencia inmersiva. Previamente, el artista recorrió Santiago, entre ellos emblemáticos espacios turísticos como el Cerro San Cristóbal y el Barrio Lastarria.

Los bailarines Kike Faúndez y Melisa Briones fueron los encargados de abrir los fuegos a eso de las 20:00 horas, una hora más tarde de lo previsto. En honor al trabajo del fotógrafo, los bailarines crearon una propuesta relacionada con el cuerpo. “La propuesta fue no desnudos, pero simular”, cuenta Faúndez. Tanto él como su compañera se presentaron en el corazón del espacio, con pequeños trajes de color beige.

Posteriormente, la voz ronca y el descaro de Javiera Electra refrescaron el ambiente, con la interpretación de tres temas de su cancionero y una coqueta invitación para su próximo show el 24 de abril, en el Bar el Clan. “Pude conversar con Spencer un poco. Tenía muchas ganas de preguntarle si conocía el capítulo de 31 minutos en el que referencian su performance. Y me dijo que sí”, comenta la cantante.

El periodista Rodrigo Guendelman fue el encargado de la conversación con el fotógrafo. “Para mí fue un honor, porque es un artista que ha hecho cosas muy importantes y que en Santiago es muy recordado por lo que pasó en 2002″, dice a Culto. Si bien afirma que no asistió a la performance esa vez, indica que el evento le pareció extraordinario. “Me encanta esa libertad que se siente con este tipo de eventos, que terminan siendo culturales, simbólicos, de mucha libertad y liberación. Me parece que fue además una performance supersana y bonita”.

Como creador de Santiago Adicto, baraja las siguientes locaciones para una futura instalación de desnudos. “Todo depende de cuánta gente él quiera para el evento. Creo que él no va a querer esa cantidad de gente que hubo antes, sino algo más controlado. En estos casi 23 años, se han construido una cantidad de parques maravillosos en Santiago. Se acaba de inaugurar el Parque Mapocho Río, que tiene 9 kilómetros de largo y 52 hectáreas. Pienso que los parques son lugares extraordinarios para poder hacer algo como esto eventualmente. El Estadio Nacional, que ya no es solo el Coliseo, sino que es el Parque Estadio Nacional. Podría ser también alguna de las cumbres de los cerros e islas que tenemos en Santiago, el Cerro Renca o el mismo Cerro Santa Lucía”.

La velada continuó con la música de la banda de covers Mood Voodoo. “El evento estuvo muy movido. Estuvimos en el camarín con Spencer, pero estaba avasallado de gente”, comenta Lyvwina Simone, una de las integrantes del conjunto.

La noche terminó con Tata Barahona, quien, además, participó hace 23 años en la instalación de Tunick. Así lo recordó antes de comenzar su breve concierto: “El frío extremo de esa jornada… Viajé desde Buin a Santiago para poder estar esa jornada, hice mi inscripción en la página”.

Para cerrar la conversación, el fotógrafo Spencer Tunick hace una reflexión en torno a las diferencias de trabajar en culturas distintas, comparando, por ejemplo, el público australiano con el chileno. “Creo que la mentalidad es la misma, mi público es similar en muchos países diferentes. Cuando se trata del cuerpo desnudo, somos iguales”.

