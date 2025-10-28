Amparo Noguera tras la muerte de su padre: “Me gustaría que lo recuerden como un hombre justo”

“Nos deja a todos una tarea difícil de realizar, de llevar a cabo, que es nunca decidir en qué etapa de la vida uno está, sino que estar en la vida. La vida se mueve mucho”.

Con esas palabras, la reconocida actriz Amparo Noguera despidió a su padre, el ícono de la escena cultural del país, Héctor Noguera, quien falleció la mañana de este martes a la edad de 88 años.

El aclamado actor chileno había sido diagnosticado con cáncer, y en las últimas semanas su enfermedad avanzó rápidamente, deteriorando su estado de salud. De hecho, ayer lunes, el Presidente Gabriel Boric lo visitó, en sus últimas horas de vida.

En ese marco, Amparo Noguera conversó con la prensa y agradeció las muestras de cariño hacia su padre, asegurando que lo admira mucho.

Al ser consultada sobre el legado de Noguera, la actriz fue enfática: “Me gustaría que lo recuerden primero como un hombre justo, profundamente justo, de verdad, eso es importante” .

A eso agregó que le gustaría que lo recordaran “como un actor maravilloso, como una persona muy generosa y como una persona que es parte de la historia cultural de este país. Yo creo que la gente lo va a recordar mucho mejor de lo que yo estoy describiendo”, sostuvo.

Sobre sus últimos días, la interprete destacó que al actor “le dieron todas las facilidades” para grabar en la teleserie de Mega donde estaba participando.

“ Esto (su enfermedad) se precipitó un poquitito al final, estaba enfermo pero seguía funcionando y a mi papá yo lo he visto levantarse de la clínica a grabar, cuando tenía que hacerse intervenciones y cosas así, exámenes. Las últimas semanas fueron más rápidas para él“, contó.

Finalmente, Amparo Noguera pidió “orden, respeto y calma” para la despedida de su padre.

Los detalles de su velorio y funeral aún no ha sido transmitidos, en tanto, el Presidente Boric decretó duelo oficial por la muerte del actor.

“Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión”, publicó el Mandatario en su cuenta de X.