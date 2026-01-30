SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona

    La estrella chilena del rap, participó en el “Concert- manifest x Palestina”. Un encuentro que reunió a figuras como Rosalía, Bad Gyal, Amaia, Morad, Fermín Muguruza, Josep Guardiola, entre otros.

    Por 
    Equipo de Culto

    La noche de este jueves 29 de enero, se vivió una especial jornada en el histórico Palau Sant Jordi de Barcelona bajo el nombre de Concert-manifest X Palestina. Esta instancia que convocó a grandes figuras de la música internacional como Rosalía, Bad Gyal, Morad, etc , entre ellas Ana Tijoux, la única chilena presente, quien ha sido acérrima activista por la causa Palestina.

    Sobre su participación, señaló a través de su cuenta de IG: “Las convicciones marcan la piel, la mirada, el pensar.Nunca mueren. A mil balas mil sentir levantamos”.

    “Eso fue el aroma que envolvió el Palau San Jordi en Barcelona. Que emocionante ver tantos colegas juntos en el escenario unidos con un sentir común. Que la pandemia de humanidad nos siga moviendo juntos”.

    ‘Act X Palestine’ es un llamamiento colectivo que, a través de la música, la palabra, el arte y la imagen, reivindica la cultura como un espacio de resistencia y de toma de conciencia, vinculando la realidad de Palestina con las grandes luchas actuales.

    Está impulsado por organizaciones palestinas de derechos humanos, ayuda humanitaria y cultura, junto con redes europeas de construcción de paz y organizaciones catalanas. Los fondos recaudados van destinados a organizaciones de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

    Por otro lado, La emblemática voz del rap chileno y latinoamericano, Ana Tijoux, ganadora de un Grammy Latino, hace una semana lanzó Vinos & Vinilos, primer adelanto del que será su próximo EP colaborativo junto a DJ Dacel.

    Más sobre:Ana TjouxPalestinaBarcelonaRosalíaBad GyalMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ProCultura: tribunal despacha orden de detención contra Alberto Larraín por arista ligada al GORE RM

    Contraloría ordena a la Municipalidad de Longaví restituir más de $730 millones por pagos improcedentes

    Tiene agua caliente: fiscal judicial se constituyó en “Capitán Yáber femenino” en que Vivanco cumplirá prisión preventiva

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025

    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    Trabajo conjunto entre PDI y Carabineros permitió retirar más de 10 toneladas de ropa acopiada en Penco y Tomé

    Lo más leído

    1.
    Muere Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito y Beetlejuice

    Muere Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito y Beetlejuice

    2.
    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    3.
    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    ProCultura: tribunal despacha orden de detención contra Alberto Larraín por arista ligada al GORE RM
    Chile

    ProCultura: tribunal despacha orden de detención contra Alberto Larraín por arista ligada al GORE RM

    Contraloría ordena a la Municipalidad de Longaví restituir más de $730 millones por pagos improcedentes

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025
    Negocios

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025

    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    Bolsa de Santiago extiende su caída tras sucesivos récords anotados en la semana

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años
    Tendencias

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    “Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad

    ¿Despreocupado? La reacción de José Mourinho al sorteo de la Champions League que enfrenta al Benfica ante el Real Madrid
    El Deportivo

    ¿Despreocupado? La reacción de José Mourinho al sorteo de la Champions League que enfrenta al Benfica ante el Real Madrid

    Los posibles rivales del Betis de Manuel Pellegrini y el Midtjylland de Darío Osorio en la Europa League

    “El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    De las dudas a la leyenda: Catherine O’Hara, el corazón maternal de Mi Pobre Angelito
    Cultura y entretención

    De las dudas a la leyenda: Catherine O’Hara, el corazón maternal de Mi Pobre Angelito

    Muere Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito y Beetlejuice

    Francisco Casas, artista: “Nunca llegué al Museo de Bellas Artes. Estoy ahí por tolerancia”

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE
    Mundo

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria

    Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte: jueza federal desestima cargos de asesinato con arma de fuego

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos