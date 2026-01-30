Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona

La noche de este jueves 29 de enero, se vivió una especial jornada en el histórico Palau Sant Jordi de Barcelona bajo el nombre de Concert-manifest X Palestina. Esta instancia que convocó a grandes figuras de la música internacional como Rosalía, Bad Gyal, Morad, etc , entre ellas Ana Tijoux, la única chilena presente, quien ha sido acérrima activista por la causa Palestina.

Sobre su participación, señaló a través de su cuenta de IG: “Las convicciones marcan la piel, la mirada, el pensar.Nunca mueren. A mil balas mil sentir levantamos”.

“Eso fue el aroma que envolvió el Palau San Jordi en Barcelona. Que emocionante ver tantos colegas juntos en el escenario unidos con un sentir común. Que la pandemia de humanidad nos siga moviendo juntos”.

‘Act X Palestine’ es un llamamiento colectivo que, a través de la música, la palabra, el arte y la imagen, reivindica la cultura como un espacio de resistencia y de toma de conciencia, vinculando la realidad de Palestina con las grandes luchas actuales.

Está impulsado por organizaciones palestinas de derechos humanos, ayuda humanitaria y cultura, junto con redes europeas de construcción de paz y organizaciones catalanas. Los fondos recaudados van destinados a organizaciones de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

Por otro lado, La emblemática voz del rap chileno y latinoamericano, Ana Tijoux, ganadora de un Grammy Latino, hace una semana lanzó Vinos & Vinilos, primer adelanto del que será su próximo EP colaborativo junto a DJ Dacel.