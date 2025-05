Andrés Calamaro abandona un show en Cali tras ser pifiado por defender las corridas de toros: “Hasta nunca”

Estaba interpretando Flaca, uno de sus mayores himnos, cuando de forma inesperada decidió abandonar el escenario entre las pifias y el descontento generalizado. Una escena que la prensa colombiana ha calificado de “escándalo”.

La segunda fecha de Andrés Calamaro y su gira “Agenda 1999”, en Cali, terminó de manera sorpresiva cuando el argentino abandonó el escenario en medio de abucheos.

“Lo siento. Están cancelados y bloqueados. Hasta nunca”, se escucha decir al cantante, en los videos que sus seguidores compartieron en redes, mientras los músicos continuaban tocando.

Alfredo Luna/Ulan/Pool / Latin A

Según testigos citados por distintos medios, el intérprete generó molestias entre los asistentes al evento, en la antigua plaza de toros de Cañaveralejo, al imitar un torero con su chaqueta y luego hablar en favor de las corridas de toros, que fueron prohibidas por el Congreso de la República en Colombia en mayo del 2024.

“Quiero dedicar esta canción a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedan sin trabajo, porque votaron para eso: dejarlos en la calle”, comentó en el espectáculo. Ahí empezaron las pifias y su adiós del concierto, sin vuelta atrás.

Su respuesta tras el show

El hombre de Loco es un seguidor fervoroso de las corridas de toros y así lo ha demostrado en redes sociales, entrevistas y en algunas canciones incluso.

“Lo que pasó con Andrés Calamaro en Cali es algo que no se había visto en otros conciertos. Se le vio desconectado del público. Aunque, por lo general, interactúa mucho entre canciones. Todos sabemos que le gustan los toros, pero ayer la cogió contra Cali por eso, porque tiene cerrada la plaza para ese tipo de espectáculos, entonces, no le gustó cuando se dio cuenta de que aquí no había corridas de toros. Empezó a hablar de que no había libertad, que no se permitía, que el debate cultural de Cali era impresionante. Como todo genera sus amores y odios, pero fueron más los odios que despertó”, lamentó un asistente, en conversaciones con el diario El Tiempo.

El artista se refirió luego en su cuenta de Instagram a lo sucedido. En su mensaje, que fue publicado el 18 de mayo, Calamaro cuestionó a aquellos que lo critican e indicó que sus argumentos carecen de profundidad.

Además, aseguró que la tauromaquia forma parte de la tradición y la cultura del país: “Cali jamás votó ni fue a referendo para cerrar la plaza, esto ocurre con la complicidad de la ignorancia adolescente de una minoría y luego son movidas políticas para tejer alianzas y sumar una mayoría. Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar”, indicó.