Andrés Calamaro explosivo: a favor de Milei, en contra del feminismo y del mundial de Qatar

En los últimos años, el músico argentino Andrés Calamaro ha despachado una serie de declaraciones en las que ha abordado diferentes temáticas de la contingencia. Por ejemplo, en 2019 apoyando al partido de ultraderecha español Vox. “Prefiero el vértigo de los patriotas y reaccionarios, a su manera me representan más que los moderados. Ya perdimos mucho, más perdimos en Argentina que en España”.

Y agregó: “Los oráculos me advierten de la posibilidad incómoda, los patriotas que piensan en los obreros y en la gente de trabajo pero sin ademanes progresistas para la platea. Y los oráculos son oráculos, hay que saber interpretar lo que nos dicen“. Eso sí, luego debió salir a aclararse porque en rigor no vota en España, sino en Argentina, y recalcó estar ”en diálogo y siempre amigable con todos los sectores”.

18 10..2024. ANDRES CALAMARO EN CONCIERTO . TEATRO CAUPOLICAN FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Es que Calamaro, quien en sus años más jóvenes se definió como progresista, en los últimos tiempos tomó un vuelco más conservador. Así lo aseguró él mismo en una entrevista de 2021 con el medio español La Razón. “Soy reaccionario con o sin comillas. Soy feminista de antes de haber nacido, otro tanto socialista heredero de la izquierda racionalista. No necesito deconstruirme y rechazo las tendencias ultra moralistas importadas de los Estados Unidos, la exagerada cuestión de las desigualdades equivocadas. No me hago cargo de ninguna culpa que no me corresponda".

Eso sí, con el feminismo ha sido duro. En 2020, criticó al movimiento argumentando en su cuenta de X (entonces conocido como Twitter): “Creo que para muchas jóvenes el feminismo se está convirtiendo en una religión, en una visión del mundo, con un fuerte componente sentimental, casi apocalíptico, una cosmología. Ven un universo repleto de mujeres victimizadas enfrentadas a unos malvados hombres depredadores”.

“Tienen una visión de la historia según la cual todos los males han venido de los hombres. Ese resentimiento contra los hombres, eso que enseña el feminismo moderno, es puro veneno“.

Andrés Calamaro

Calamaro también ha sido un apasionado defensor de la tauromaquia, incluso con un incidente en una presentación el Colombia, hace unos días. Por ello, el músico ha cargado contra los veganismos y defensores de los animales.

“Voy a insistir con los modales nazis de estos veganos carnívoros, que desprecian las necesidades de los humildes porque encontraron una causa hecha a la medida de su ignorancia. Son cobardes, son crueles. Los conocemos bien: ayer animalistas, mañana antisemitas”.

Andrés Calamaro

Contra el Mundial y por Milei

Como si fuera poco, Andrés Calamaro también se ha dado el lujo de cargar contra un ídolo de la Argentina: Lionel Messi. Más aún, Calamaro ha criticado la idolatría en torno a Messi y el fútbol en general, incluso llegando a cuestionar la legalidad del Mundial de Qatar.

“Ahora las malas noticias ... Crees todo lo que te cuentan y la cuenta al revés.Todo es mentira. Un mundial comprado en Qatarlunya, alfajores y los mejores del mundo en todo”, dijo en 2024. "La exaltación, la barbarie, los documentales, la euforia... Sobraba todo eso. El fútbol es el opio del pueblo si nos vuelve idiotas”.

Incluso se permitió lanzar una teoría. “Fue un logro deportivo que no tiene nada que ver con el pueblo argentino... No se como se arregla un Mundial, no sabría cómo... Pero seguro que hay suficiente dinero para ‘arreglarlo’ un poco...”. Incluso dijo: “es un disparate sentirnos campeones del mundo (todos)”.

Andrés Calamaro

Eso sí, tal como en los 90 defendió (y le cantó) a Diego Maradona, en 2011 hizo una cerrada de Lionel Messi, en los momentos en que al astro se le criticaba por no rendir en la selección de la misma forma que en el Barcelona.

“Perdón, Messi ... ‘siempre’ es así ... Ni te aplauden por seguir jugando ‘tocado’... Hablamos todos del EQUIPO y después te crucifican!’...Usted juegue tranquilo que ya lo ganó todo. Te escribo desde Cordobandalux ; territorio de califatos, tres culturas. A ver cuando nos vemos, querido Lio”.

02.07.2017 Andres Calamaro en Movistar Arenas,Santiago de Chile. Foto: Rodrigo Galvez Andres Calamaro en Santiago de Chile

Además, Calamaro ha sido explicito en darle su apoyo al ultraderechista Javier Milei, desde los tiempos en que aún era candidato presidencial del partido La Libertad Avanza, y se enfrentaba en el balotaje al candidato justicialista Sergio Massa.

“El cambio discute el número exacto de ‘desaparecidos’ y propone un giro liberal inspirado en la Década Carlitos. Propone desmantelar el Banco Central y un sistema mixto de financiación de asuntos de orden público como la salud y la educación. Reducir ministerios y secretarías. Menos funcionarios. El oficialismo no propone nada, es la continuidad con la ilusión de un cambio que no sabemos en qué consiste”.

“Podemos elegir entre algo distinto a más tiros en los pies hasta que no quede nada. No tengo todos los pelos de la burra, pero soy inteligente y experimentado, es casi imposible que me equivoque con estas cuestiones porque fui educado exquisitamente entre tertulias e intelectuales, personas de todo el arco político en los 60 y 70, en la tolerancia y sin televisión”, argumentó el “Salmón”.

Incluso, ha ido más allá y ha ahondado en las ideas más conservadoras. “No sé qué es un liberal, pero creo en la propiedad privada y el ahorro. Soy de la clase media y no tengo delirios burgueses“, dijo en 2023. Y añadió: “Soy negacionista del cambio climático y de las energías renovables“.