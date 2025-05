Han Kang, la biografía de Yoko Ono y Chimamanda: estos son los mejores libros hasta ahora de 2025

En un ejercicio habitual, el señero New York Times acaba de publica los que -a su juicio- son los mejores libros que van del año 2025. Eso sí, solo publicados en Estados Unidos y en lengua inglesa, por lo que no necesariamente estarán disponibles en castellano.

El listado parte con uno que al menos, sí está traducido, Imposible decir adiós, uno de los títulos más recientes de Han Kang, la flamante Premio Nobel de Literatura, que en nuestro país está disponible desde el año pasado por Random House.

“La nueva novela del premio Nobel, traducida por E. Yaewon y Paige Aniyah Morris, retoma un capítulo violento de la historia de Corea del Sur: entre 1947 y 1954 en Jeju, una isla frente a la costa de Corea del Sur, al menos 30.000 personas fueron asesinadas en atrocidades, principalmente perpetradas por el gobierno. Este libro inquietante y onírico se centra en una escritora que viaja a Jeju durante una tormenta de nieve para rescatar al pájaro mascota de una amiga, solo para descubrir la profunda obsesión de esta con la masacre”, indica el matutino.

El otro volumen que sí está traducido es Yoko, de David Sheff. El libro es una biografía de la artista Yoko Ono, la segunda esposa de John Lennon, quien por décadas ha cargado el estigma de haber sido la culpable de la separación de The Beatles, y busca relevar la vida de la japonesa por sí misma.

“La nueva biografía de Sheff sobre Yoko Ono, la artista de 92 años y viuda de John Lennon, argumenta convincentemente su relevancia como feminista, activista, innovadora vanguardista y una descarada de clase mundial. Sheff —prolífico periodista y autor que realizó una de las últimas entrevistas significativas con John y Yoko para Playboy, y posteriormente se hizo amigo de ella— ha escrito lo más cercano a una biografía autorizada que el mundo puede encontrar. El libro es sustancioso y, como era previsible, compasivo, pero no adulador, escrito principalmente con una prosa directa que sugiere que la compasión está plenamente justificada por una figura que no solo fue desestimada, sino demonizada".

Yoko, de David Sheff, está disponible en castellano mediante Libros Cúpula, del Grupo Planeta. Consultados por Culto, señalan que el volumen aún no tiene fecha de llegada confirmada a Chile. Mientras tanto, se puede traer vía Buscalibre.

También se destaca Dream Count, la nueva novela de la reconocida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.

El volumen fue reseñado por el NYT: “La primera novela de Adichie desde 2013 —cuando ganó el Premio del Círculo Nacional de Críticos del Libro por Americanah— se inspira en un notorio caso real de agresión sexual mientras sigue las vidas de tres mujeres nigerianas y una de sus antiguas empleadas domésticas. La narrativa, tortuosa y absorbente, gira en torno a Chiamaka, una escritora de viajes ansiosa; Su mejor amiga, Zikora, una exitosa abogada; y su primo, Omelogor, un banquero directo convertido en estudiante de posgrado. Con una prosa elegante y llena de detalles cotidianos, Adichie lidia con las jerarquías del lenguaje y la realidad del cuerpo femenino".

En Penguin Random House confirman a Culto que el volumen llegará a Chile en septiembre.

El New York Times también cita otros volúmenes hasta ahora no traducidos, y de escritores estadounidenses que no necesariamente llegan a Chile, en una mirada más bien local.

A saber: Isola, de Allegra Goodman; Devocional Stone Yard, de Charlotte Wood; The Buffalo Hunter Hunter, de Stephen Graham Jones; Sunrise on the Reaping, de Suzanne Collins (que vuelve al mundo de Los juegos del hambre); Heartwood, de Amity Gaige; Flesh, de David Szalay; The Containment, de Michelle Adams; Raising Hare, de Chloe Dalton; Careless People, de Sarah Wynn-Williams; There Is No Place for Us, de Brian Goldstone; I Seek a Kind Person, de Julian Borger; The Fate of the Day, de Rick Atkinson.

Otros libros en nuestro idioma

En lo que va del año, en castellano se pueden encontrar excelentes títulos. Por ejemplo, Triste tigre (Anagrama), de la francesa Neige Sinno. Un relato donde aborda su propia historia como víctima de abuso sexual infantil, escrito de manera directa pero muy literaria. Fue un fenómeno de ventas en su país y ha recibido la atención de los medios del mundo. “Reemplaza el bisturí con la vara de tres metros, abordando temas como la pedofilia y el incesto con la curiosidad decidida de una patóloga forense”, indicó el New York Times.

“Este libro surgió del descubrimiento de una forma. Escribí las primeras páginas sin pensarlo mucho, y cuando las volví a leer unos días después me di cuenta de las posibilidades (narrativas, filosóficas, estéticas) que me ofrecía la estructura que suponen estas páginas. Y tomé la decisión de escribir este libro a pesar de todas las buenas razones que tenía para no escribirlo”, dijo a Culto la autora.

La novela Arderá el viento (Alfaguara), del argentino Guillermo Saccomanno, es otro título muy destacado; de hecho, obtuvo el Premio Alfaguara de Novela 2025. En este volumen explora -en una narración coral- la vida en un pequeño pueblo costero, donde los rumores y los chismes marcan la existencia.

“Ignoro si fue a partir de una frase, a partir de una imagen, a partir de un comentario. Supongo que tiene que ver con que siempre me interesó escribir algo sobre un hotel. He escrito alguna vez sobre hoteles, pero me parece que tienen algo de estar habitados por secretos, por misterios, voces, murmullos y especialmente los hoteles que permanecen vacíos un largo tiempo, como los hoteles del verano”, dijo a Culto.

Guillermo Saccomanno, escritor argentino: “Creo que se puede vivir perfectamente sin redes sociales, sin celular” Foto: Pablo Vásquez Rocha / La Tercera

En el género de la no-ficción, tenemos el excelente volumen del español Javier Cercas titulado El loco de Dios en el fin del mundo, que marca su regreso a la casa editora Random House. En el libro relata su viaje con el fallecido Papa Francisco a Mongolia. En clave de crónica y ensayo, Cercas explora la figura del Pontífice.

“¿Con cuál de esos Francisco me quedo? Hay muchos. Si yo tuviese que decir algo, pues diría que era un tipo en lucha consigo mismo. Eso es lo que diría. Un hombre en combate consigo mismo. Un hombre muy consciente de sus propias debilidades, de sus propios defectos, de sus propias flaquezas, de sus propios pecados. Diría que no siempre luchó con éxito contra ellos", dijo Cercas en charla con Culto.

Foto: Pablo Vásquez - La Tercera

¿Y Chile? Se puede destacar a Gordon Matta-Clark. Contra viejas superficies (Ediciones Metales Pesados), de la escritora nacional Ariel Florencia Richards. La premiada autora se internó en la correspondencia del artista, y en base a esa evidencia, pone de manifiesto la total dimensión del nexo de Roberto Matta con uno de sus hijos artistas. En base al material documental del archivo de Matta-Clark, se nos muestra una relación que no solo fue compleja, también hubo influencia artística y cariño.

Ariel Florencia Richards © Pedro del Campo.

“A pesar de que llevaba cuatro años investigando a Matta-Clark, no sabía bien quién era -dijo Richards a Culto-. Mucho de lo que leemos de él se viene repitiendo sin variaciones desde los ochenta y no fue fácil asumir que ese conocimiento tan replicado se podía cuestionar. Creía que los libros sobre Matta-Clark los escribían otros y que era incorrecto de mi parte contradecir algunas lecturas, ya canónicas, que se han hecho de su trabajo. Pero lo cierto es que todavía quedaban ¡y quedan! datos para ampliar la idea que tenemos de él. Hay preceptos que se han impuesto como definitivos pero que no lo son, por eso el título: leyendo nuevas aperturas contra viejas superficies”.