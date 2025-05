El Eternauta: los cerebros tras la magia de los efectos visuales (y qué viene en la temporada dos)

El Eternauta. Ricardo Darín as Juan Salvo in El Eternauta. Cr. Mariano Landet / Netflix ©2025

Diversos factores dificultaron que El Eternauta se convirtiera en una producción audiovisual antes de que la productora K&S Films finalmente se aliara con Netflix en la realización de una serie. Uno de ellos era el alto costo que implicaba llevar a la pantalla una historia de ciencia ficción que imagina que una nevada mortal cae sobre Buenos Aires y se revela como la primera etapa de una invasión alienígena.

Una innovación fue determinante: la posibilidad de filmar contra una gigante pantalla LED en tiempo real, en vez de filmar contra una pantalla verde. Desarrollada por Industrial Light & Magic (la compañía fundada por George Lucas), StageCraft debutó en 2019 con la primera temporada de The Mandalorian y disparó su popularidad durante la pandemia. Gran parte del mundo la conoció como El Volumen, aunque ese es el nombre del espacio físico donde se despliega la tecnología.

Ignacio Pol y Pablo Accame, socios de Control Studio, participaron en cursos y diferentes instancias en que pudieron profundizar en los usos de esa herramienta de la mano de de los mayores expertos de la industria, dispuestos a compartir su conocimiento en una etapa de ensayo y error. Luego, aplicando esas lecciones y su propio bagaje, trabajaron en cómo utilizarla en el rodaje de El Eternauta, que se filmó íntegramente en Buenos Aires durante 2023.

“Si bien se podría haber hecho algo parecido, en Argentina no había gente que realmente tuviera la capacidad de desarrollar un proyecto de esta característica, porque nunca se había hecho acá. Creo que justamente en esta serie lo que hicimos fue tratar de izar esa bandera”, explica Pol a Culto.

Siempre de la mano del director Bruno Stagnaro y de los productores de K&S Films, los expertos contaron con el tiempo adecuado para realizar múltiples pruebas con Unreal Engine, el software de videojuegos con el que funciona la tecnología de Industrial Light & Magic. Esa fase comenzó mucho antes de que Ricardo Darín y compañía llegarán al set para comenzar su faena.

“Todo tiene que estar muy optimizado para que eso esté corriendo en tiempo real y no tengamos que depender de renders o de cosas prehechas, cosa de que el director pueda estar modificando en vivo. No había muchas experiencias previas de eso”, apunta Pol, quien se desempeña como Virtual Production & Supervisor VFX de la serie junto a Pablo Accame.

Este último destaca que se implementó una actualización del software que facilitó la realización del proyecto. “Hace cinco años no teníamos este motor de Unreal Engine, que hoy puede cargar un sin límite de polígonos, un sin límite de texturas. En las primeras pruebas que hicimos con la versión anterior del motor tuvimos que estar moviendo y optimizando mucho para que se pudiera ver lo que queríamos que se viera. Limpiando mucho polígono, bajando mucha cantidad de detalle, lo que en estas últimas versiones mejoró mucho”, detalla.

El escaneo de la ciudad

El equipo de El Eternauta creó cerca de 30 escenarios que se proyectaron en una gigante pantalla LED en tiempo real. La mayoría corresponde a exteriores, como el Puente Saavedra o la Panamericana, espacios determinantes durante el tramo de la historia que abarca la primera temporada.

Ese resultado se logró gracias a que escanearon Buenos Aires durante la pandemia, cuando el confinamiento se imponía en el país. Bruno Stagnaro les hizo un encargo particular en la ejecución de esa tarea: que la capital no luciera perfecta, que se sintiera viva.

“El objetivo fue capturar la esencia de la ciudad. No quiere una ciudad modelada, no quiere una ciudad descargada de internet. Quiere una ciudad congelada –porque sucede en una nevada–, pero sobre todo que estén capturados todos los detalles y todas las imperfecciones que tiene la ciudad: esos cables cortados, esas manchas en la pared, esas chorreaduras, esa chapa que se salió, ese marco o esa persiana que no cambia el vecino de un lado o del otro. Logramos capturar todo eso y se volvió la piedra fundamental de nuestra producción”, indica Pablo Accame.

La gran ventaja de filmar contra una pantalla LED en tiempo real consiste en que los realizadores pueden editar a su antojo los escenarios virtuales cada vez que sea necesario y pueden filmar varias escenas en poco tiempo ajustando el mundo virtual detrás de los actores. El secreto del truco es que resulte imperceptible a ojos del espectador.

“A lo largo de este proceso hubo un punto donde incluso nosotros mismos ya no nos dábamos cuenta de cuál técnica estábamos usando, (sobre todo) cuando veíamos el capítulo montado”, cuenta Ignacio Pol.

Tiene el mismo recuerdo Ezequiel Rossi, supervisor de postproducción de la serie. “Eso fue muy habitual. Nosotros semanalmente teníamos chequeos técnicos de planos que íbamos finalizando y veíamos las secuencias en contexto para intentar cómo funcionaban estos planos uno atrás del otro, y muchas veces teníamos notas de cosas que eran reales: ‘esto se ve falso’. Pero íbamos a la toma original y te das cuenta de que era algo que estaba en el set. Cuando ya llegamos a esa instancia, un poco en broma o un poco no, nos hizo ganar algo de confianza en nuestro propio trabajo y el de los chicos”.

La batalla de River

Estrenada con gran éxito en todo el mundo (sigue encumbrada como la serie no hablada en inglés más vista de la plataforma), El Eternauta tendrá una segunda temporada. Así, se completaría la historia de la novela gráfica publicada originalmente en 1957.

Uno de los grandes hitos que promete abarcar es la batalla del Estadio de River Plate, un episodio donde Juan Salvo y sus compañeros luchan contra el ejército invasor. Ese suceso es esbozado en el sexto y último capítulo del primer ciclo, algo que le dio una excusa al club para realizar una publicación en redes sociales.

“La batalla de River Plate, las extrañas luces en el Mâs Monumental. River presente en la historieta original y en la serie del momento. En el corazón de Juan Salvo y el de millones de hinchas y fans de El Eternauta”, escribió la institución en X.

Según deslizó Netflix, la nueva temporada estaría compuesta de ocho episodios. Actualmente están en fase de escritura y la fecha de rodaje aún no ha sido anunciada.