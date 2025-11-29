Andrés Calamaro: “Quiero creer que nos faltó tiempo con Gustavo Cerati”

Suena extraño para un creador en algún minuto de apetito torrencial, que despachaba un promedio de un álbum cada dos años y que hasta una vez impactó al mundo al presentar un trabajo quíntuple con 103 temas: hoy Andrés Calamaro (64) no lanza nuevas canciones desde 2018.

“Ya ni Calamaro edita disco”, tituló hace un tiempo una de sus columnas en El País el periodista Diego A. Manrique -la pluma más reputada de España consagrada a la música-, para ejemplificar cómo muchos artistas legendarios habían abandonado el formato, partiendo por el argentino.

“Estamos de gira y muy contentos. Leo más de lo que escribo, canto más y hablo menos: ¡por fin!”, es la respuesta que ensaya el argentino en esta entrevista vía mail con Culto para explicar sus tiempos actuales, más abreviados, menos voluptuosos, con menor minutaje destinado al estudio.

Claramente los álbumes no son su prioridad: el Salmón se ha embarcado en largas giras que por ejemplo lo tendrán nuevamente en Chile a fines de este 2025, a sólo un año de haber pasado con un aplaudido doblete en el Teatro Caupolicán.

Esta vez se presentará el 13 de diciembre en el festival Santiago Rocks de Espacio Riesco (Puntoticket), compartiendo cartel con Babasónicos, Enanitos Verdes, Molotov, No te Va a Gustar, Álvaro Henríquez & Pettinellis y Hermanos Ilabaca (HI). Como extra, también estará dos días antes, el 11 de ese mes, en el Gran Arena Monticello (Ticketmaster).

-Babasónicos es un nombre que renovó el rock argentino en el siglo XXI. ¿Siente alguna clase de vínculo artístico o creativo con ellos?

Sí, tenemos vínculos con Babasónicos, los admiro y les estimo mucho. Estoy siempre atento a lo que hacen.

-En el cartel también aparecen Enanitos Verdes. ¿Cómo los ve a ellos hoy y cómo los recuerda como coetáneos en los 80, cuando formaban parte de la escena argentina de esa época?

En aquellos tiempos grabamos mucho y muy bien, celebrando siempre el éxito de los Enanos desde entonces. Nos faltó tiempo con Marciano (Cantero) para vernos más.

18 10..2024. ANDRES CALAMARO EN CONCIERTO . TEATRO CAUPOLICAN FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

-¿Tiene alguna opinión acerca de la escena argentina actual del rock, sobre todo en comparación a la que le tocó vivir a usted en los 80 y parte de los 90?

Lo mejor de la actualidad es que está ocurriendo.

-¿Se siente un sobreviviente de esos años, tomando en cuenta que muchos de sus colegas o ya han fallecido o han preferido retirarse de modo paulatino de los escenarios? ¿Cree usted que ha podido resistir incluso los momentos más duros?

Los momentos duros no han llegado aún. Sé que estamos sobreviviendo, pero prefiero no profundizar demasiado, anhelo con honor a mis amigos ausentes.

-Parece una persona muy abierta a nuevos géneros. Ha colaborado con nombres como C.Tangana, Dillom o Sebastián Yatra. ¿Le gusta lo nuevo que está sucediendo en la música?

No perdí la capacidad de admirar ni cotizo criticando música que no escuché. Grabamos con Dillom, Delaossa y el gran Pucho. Espero reunirnos más con músicos y artistas de la generación urbana internacional.

-¿Tiene alguna opinión del fenómeno de la música urbana?

Tengo una opinión buena, valoro como están haciendo las cosas y que consigan que música en este idioma sea líder mundial. Luego los talentos que siempre son de admirar.

-¿Cuál es el pasaje de su carrera que lo hace sentir más orgulloso?

El anterior recital y el próximo, la música secreta, las grabaciones que no se escucharon correctamente y las que nadie va a escuchar.

-Y por el contrario: ¿hay un hecho del que se arrepienta?

No recuerdo, ahora mismo no sé qué decirle.

18 10..2024. ANDRES CALAMARO EN CONCIERTO . TEATRO CAUPOLICAN FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Llegar a los 60

-Tiene 64 años. En sus días más salvajes e intensos, ¿pensó que llegaría cantando y activo a esta edad?

En los días “salvajes e intensos” nos sentimos indestructibles, no obstante fue un impasse en las giras, porque creía que estaba dando la vuelta al mundo sin salir casi de mi casa. Argentina es inestable para proyectos a largo plazo, tampoco fui excesivamente optimista, pero acá estamos.

-¿Cómo ve su carrera en 20 años más? Se lo pregunto porque artistas como Bob Dylan, Paul McCartney o Tom Jones han seguido vigentes y dando muestras de clase indiscutida con más de 80 años.

Son la punta de una lanza, pero parece complicado seguir de gira con ochenta años o más. Habrá que ir viendo.

-En su álbum Nadie sale vivo de aquí (1989) aparece la canción Vietnam, de 40 segundos y que lo tiene a usted con Gustavo Cerati y Fito Páez. ¿Cómo recuerda esa grabación? ¿Por qué fue un track tan breve?

La grabación la recuerdo muy bien, estábamos en el barrio porteño de Floresta promediando una grabación creativa. Creo recordar que encontré a los chicos y nos juntamos esa misma noche a grabar Vietnam. La canción es breve pero el titulo es muy bueno y la letra bastante breve.

-¿Qué relación tiene hoy con las figuras de Cerati y de Páez?

Muy buena, nos conocemos hace 45 años y les admiro mucho, los quiero y extraño en distintas dimensiones, lamentablemente. Quiero creer que nos faltó tiempo con Gustavo, con Fito estamos más pendientes y hablamos con cierta frecuencia.

-Finalmente, si tuviera que elegir un artista del mundo para hacer un dueto, ¿a quién escogería?

Alguno que me aguante un rato.