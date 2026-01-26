SUSCRÍBETE POR $1100
    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    La Fundación CorpArtes tendrá a los exponentes nacionales del jazz el 20 de marzo en los escenarios del Teatro CA660, tras un cambio de fecha.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    Los conjuntos musicales Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío presentarán conciertos de 45 minutos en que interpretarán clásicos de jazz y la música popular en el marco del ciclo Íconos del Jazz Chileno, organizado por Fundación CorpArtes y parte de los Encuentros CA660.

    Los shows se realizarán el 20 de marzo en el Teatro CA660, tras el cambio en la fecha original que ubicaba a los conciertos en enero. El proyecto está acogido a Ley de Donaciones Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

    Estamos muy felices de seguir esta temporada con una programación que destaca a grandes músicos chilenos en un género tan transversal como el jazz. Gracias al trabajo conjunto con MOJO Booking, hemos construido un evento muy especial en el cual el público podrá disfrutar de estos exponentes nacionales, cada uno fiel a su estilo y con una destacada trayectoria internacional”, comenta al respecto José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

    Ángel Parra Trío es uno de los proyectos más emblemáticos del jazz en Chile. Liderado por el guitarrista Ángel Parra Orrego, hijo del músico Ángel Parra y nieto de Violeta Parra, se ha consolidado desde su formación en 1989 como un grupo capaz de acercar el jazz a todo tipo de audiencias, traspasando el circuito especializado y reinventándose constantemente. Los demás integrantes son Ignacio Rocco en la batería y Nahuel Blanco en el contrabajo.

    Por el otro lado, Pancho Molina Trío, liderado por Francisco Molina, uno de los bateristas más influyentes del jazz chileno y conocido por su paso en la banda Los Tres, presentará su repertorio mezclando la experiencia que lo acompaña con la frescura de una nueva generación. Lo acompañan Rodrigo Álvarez en el bajo y Felipe Duhart en la guitarra, quienes también fueron importantes para la grabación de su reciente EP De nuevo.

    Créditos a Fundación CorpArtes

    El evento tendrá lugar el viernes 20 de marzo a las 20:00. Las entradas se pueden adquirir aquí y los valores van desde los $18.000 hasta los $45.000, con descuentos desde el 15% para estudiantes, tercera edad y convenios.

