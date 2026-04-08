Arco llega al streaming: dónde ver la alabada película animada de ciencia ficción

Estrenada en el Festival de Cannes 2025, Arco se convirtió en una de las cintas animadas más aclamadas del último año.

El largometraje del realizador francés Ugo Bienvenu narra el encuentro entre dos niños de épocas diferentes: Iris, una joven de diez años, y Arco, un chico que cae del cielo con una capa que semeja un arcoiris. En pleno año 2075, en un momento en que los fenómenos climáticos extremos han obligado a la humanidad a vivir en cúpulas, Iris y su robot cuidador emprenden una odisea para que Arco regrese a casa.

“Hice está película para despertar la imaginación de la gente y decirles: soñemos el mundo en el que quieren vivir, empecemos a dibujar, a imaginar y a soñar”, indicó el director a Culto, junto con asegurar que “si queremos que suceda lo mejor, primero tenemos que imaginarlo”.

El filme consiguió nominaciones a los Oscar, Globos de Oro y Bafta. Se impuso en los Premios Annie como Mejor película independiente, mientras que en los César conquistó los galardones a Mejor película animada y Mejor música original.

Tras su paso por los cines chilenos –en febrero–, Arco llegará al catálogo de Mubi el próximo 10 de abril.

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