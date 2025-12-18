SUSCRÍBETE POR $1100
    Autoridades confirman causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelle y el día del deceso

    Asimismo, se reveló que los decesos del cineasta y su esposa ocurrieron el mismo día en que fueron encontrados sus cuerpos en su casa de Los Ángeles, California, luego de que se especulara que podrían haber sido asesinados la noche anterior.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Rob Reiner y su esposa Michelle.

    Investigadores forenses de la ciudad de Los Ángeles, California, confirmaron este miércoles la causa de muerte de Rob Reiner (78) y Michele Singer Reiner (70), cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado domingo en su casa de esta localidad de Estados Unidos.

    De acuerdo con el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles, el afamado director de cine y su esposa fallecieron producto de “múltiples lesiones por objeto punzante”. Asimismo, revelaron que los decesos ocurrieron el mismo domingo, luego de que algunas informaciones especularan que la pareja podría haber sido apuñalada la noche del sábado, tras asistir a una fiesta navideña en casa de Conan O’Brien con su hijo Nick, de 32 años, quien ha sido acusado de los asesinatos.

    El martes, ya el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, había señalado que el arma homicida era un cuchillo.

    Y esta jornada, Nick Reiner -acusado de asesinato en primer grado- compareció ante el tribunal vistiendo una bata azul de prevención de suicidio- utilizada por detenidos considerados en riesgo de autolesión- y un grillete en la cintura. Su comparecencia ante el tribunal se pospuso hasta el 7 de enero, después de que su abogado declarara que era “demasiado pronto” para declararse culpable en un caso “muy complejo”, informó la revista Rolling Stone.

    Si es declarado culpable, podría incluso enfrentar la pena de muerte.

    El hallazgo

    Fue durante la tarde del pasado domingo 14 de diciembre cuando la policía encontró los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer Reiner en su casa en Los Ángeles, California.

    Las autoridades comenzaron a investigar el caso como un asesinato contra el cineasta y su esposa y, al día siguiente, los peritajes determinaron que su hijo, Nick Reiner, tuvo “responsabilidad” en el fallecimiento de sus padres.

    Ahora, el hombre de 32 años enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por sus muertes, ocurridas tras un ataque con arma blanca, según confirmaron los fiscales el martes.

    Rob Reiner es conocido por haber dirigido películas como The Princess Bride (La princesa prometida); This Is Spinal Tap; Stand by Me (Cuenta Conmigo); When Harry Met Sally (Cuando Harry conoció a Sally); Misery, y A Few Good Men (Cuestión de honor).

