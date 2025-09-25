Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic

Baby Bandito, la serie que fue un éxito de audiencia a inicios de 2024, prepara su regreso para las próximas semanas. Así lo confirmó Netflix este jueves en un anuncio que contiene las primeras claves del regreso de la historia inspirada en el “Robo del Siglo”.

Según la plataforma, los nuevos capítulos tendrán “más acción, más drama y romance y, por supuesto, un nuevo e inesperado plan”.

Fugitivo de las autoridades, Kevin (Nicolás Conteras) responde a una noticia de vida o muerte y se reúne con Mística (Carmen Zabala) para ejecutar un ambicioso plan. Eso los conduce a un nuevoi enfrentamiento con Los Carniceros, la banda liderada por Natalia (Amparo Noguera) y Amador Robles (Mauricio Pesutic), y también con Ruso (Marcelo Alonso), quien regresa para vengarse y recuperar el botín para él y su grupo.

Las principales novedades de la segunda temporada son Antonia Zegers, Diego Muñoz, Florencia Berner, Simón Pesutic, Pascual Saurré y Gonzalo Valenzuela.

Fuera de los ya mencionados, la ficción traerá de vuelta a Mariana Loyola, Francisca Armstrong, Lukas Vergara, Ricardo Fernández, Francisca Imboden, Gabriel Urzúa, Pablo Macaya y Daniel Muñoz.

A Diego Muñoz, el guionista principal de la serie, esta vez lo rodean Luis Alejandro Pérez, Simón Soto y Catalina Calcagni. La dirección general vuelve a recaer en Julio Jorquera, en conjunto con Pepa San Martín y Alejandro Bazzano. Este último dirigió en nuestro país Inés del alma mía y también participó en la primera encarnación de La casa de papel.

Producida por Fábula, el primer ciclo alcanzó el primer puesto en el Top10 Global de Series de habla no inglesa en Netflix.

La plataforma se había mantenido en silencio respecto a la continuación desde agosto de 2024, cuando anunció la realización de la segunda temporada de la serie, sin compartir detalles de la trama.

Revisa el trailer a continuación: