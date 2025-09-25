SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic

La serie chilena mostrará a Kevin (Nicolás Conteras) ideando un plan que generará un nuevo conflicto con Los Carniceros. La producción también ficha a Diego Muñoz, Florencia Berner y Gonzalo Valenzuela.

Por 
Equipo de Culto
Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic Diego Araya / Netflix

Baby Bandito, la serie que fue un éxito de audiencia a inicios de 2024, prepara su regreso para las próximas semanas. Así lo confirmó Netflix este jueves en un anuncio que contiene las primeras claves del regreso de la historia inspirada en el “Robo del Siglo”.

Según la plataforma, los nuevos capítulos tendrán “más acción, más drama y romance y, por supuesto, un nuevo e inesperado plan”.

Fugitivo de las autoridades, Kevin (Nicolás Conteras) responde a una noticia de vida o muerte y se reúne con Mística (Carmen Zabala) para ejecutar un ambicioso plan. Eso los conduce a un nuevoi enfrentamiento con Los Carniceros, la banda liderada por Natalia (Amparo Noguera) y Amador Robles (Mauricio Pesutic), y también con Ruso (Marcelo Alonso), quien regresa para vengarse y recuperar el botín para él y su grupo.

Las principales novedades de la segunda temporada son Antonia Zegers, Diego Muñoz, Florencia Berner, Simón Pesutic, Pascual Saurré y Gonzalo Valenzuela.

Fuera de los ya mencionados, la ficción traerá de vuelta a Mariana Loyola, Francisca Armstrong, Lukas Vergara, Ricardo Fernández, Francisca Imboden, Gabriel Urzúa, Pablo Macaya y Daniel Muñoz.

A Diego Muñoz, el guionista principal de la serie, esta vez lo rodean Luis Alejandro Pérez, Simón Soto y Catalina Calcagni. La dirección general vuelve a recaer en Julio Jorquera, en conjunto con Pepa San Martín y Alejandro Bazzano. Este último dirigió en nuestro país Inés del alma mía y también participó en la primera encarnación de La casa de papel.

Producida por Fábula, el primer ciclo alcanzó el primer puesto en el Top10 Global de Series de habla no inglesa en Netflix.

La plataforma se había mantenido en silencio respecto a la continuación desde agosto de 2024, cuando anunció la realización de la segunda temporada de la serie, sin compartir detalles de la trama.

Revisa el trailer a continuación:

Más sobre:SeriesBaby BanditoNetflixNicolás ConterasFábula

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Acción de Latam cae por nueva venta de uno de sus exacreedores, pero analistas ven un buen panorama para la aerolínea

Caso Monsalve: abogada de Providel pidió acceso a videos e insiste en “conflicto de interés” de fiscales

“Sigue siendo un espacio seguro”: Metro defiende funcionamiento de la red tras caos por suspensión de servicio

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

4.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

5.
El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian prolongado corte de agua en 3 comunas de la RM desde este jueves

Anuncian prolongado corte de agua en 3 comunas de la RM desde este jueves

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Caso Monsalve: abogada de Providel pidió acceso a videos e insiste en “conflicto de interés” de fiscales

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina
Negocios

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina

Acción de Latam cae por nueva venta de uno de sus exacreedores, pero analistas ven un buen panorama para la aerolínea

Preocupaciones por el suministro disparan al precio del cobre a su nivel más alto desde mayo de 2024

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes
Tendencias

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto

El operativo “anti espía” de Néstor Gorosito en la antesala de la revancha entre la U y Alianza Lima
El Deportivo

El operativo “anti espía” de Néstor Gorosito en la antesala de la revancha entre la U y Alianza Lima

“Como club estamos respondiendo por los daños”: la U limpia las secuelas del incendio en el banderazo en La Serena

Entrenador de Terence Crawford ningunea a Canelo Álvarez y descarta una revancha

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Consequence of Energy estrena videoclip con la participación de Marko Zaror
Cultura y entretención

Consequence of Energy estrena videoclip con la participación de Marko Zaror

Los últimos días de John Bonham de Led Zeppelin: el martirio del gigante

“¡Filo con ustedes!”: el día de furia de Jorge González contra la prensa y los micrófonos

“Huachicol fiscal”: la millonaria trama de corrupción al descubierto en México
Mundo

“Huachicol fiscal”: la millonaria trama de corrupción al descubierto en México

Rusia niega cualquier implicación en los sobrevuelos de drones en Dinamarca y habla de “provocación”

Justicia francesa condena a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?