    Culto

    Bafta 2026: Una Batalla Tras Otra toma la delantera y el brasileño Wagner Moura es omitido

    La película de Paul Thomas Anderson encabeza el listado de nominados a la 79° edición de la ceremonia. Pecadores, Hamnet y Marty Supremo también logran una robusta presencia. Aunque El Agente Secreto sumó dos candidaturas, su protagonista no fue considerado en Mejor actor.

    Por 
    Equipo de Culto
    Bafta 2026: Una Batalla Tras Otra toma la delantera y el brasileño Wagner Moura es omitido

    Una batalla tras otra continúa sumando alegrías durante la temporada de premios. Este martes se reveló que la aclamada cinta de Paul Thomas Anderson consiguió 14 candidaturas a los Bafta, incluyendo Mejor película y Mejor director.

    Esta vez se invirtieron las posiciones de los Oscar: Pecadores, que lideró las nominaciones de los Premios de la Academia (y se adueñó de una apetecida marca), se ubicó segunda, con 13 menciones. De todos modos, el largometraje de Ryan Coogler arremetió con fuerza y se convirtió en el filme de un director afroamericano con mayor presencia en la historia del evento.

    Algo similar ocurrió con Hamnet, de Chloé Zhao. El drama protagonizado por Jessie Buckley y Paul Mescal totalizó 11 candidaturas y se transformó en la producción de una directora mujer con mayor dominio en la premiación.

    Marty Supremo, de Josh Safdie, también obtuvo 11, seguida por Frankenstein y Valor sentimental (ambas con ocho). Con cinco asomó Bugonia, de Yorgos Lanthimos, que se llevó a nominaciones en Mejor director y Mejor actor.

    ¿Qué pasó con Wagner Moura?

    El agente secreto es una de las sensaciones de la temporada. Luego de celebrar dos victorias en los Globos de Oro y sumar cuatro menciones a los Oscar, la cinta sumó dos candidaturas a los Bafta: Mejor película de habla no inglesa y Mejor guión original.

    Puede resultar llamativa la ausencia de su protagonista, Wagner Moura, en especial porque es el único de los nominados a los Oscar que no fue considerado por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Lo cierto es que el intérprete de Narcos ya había sido excluido de la “lista larga”, que se reveló a inicios de enero, por lo que no tenía opciones de integrar el anuncio de hoy.

    Victor Juca

    Los seleccionados fueron Timothée Chalamet (Marty Supremo), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue moon), Michael B. Jordan (Pecadores), Jesse Plemons (Bugonia) y Robert Aramayo (I swear).

    De ese modo, Moura sufrió una suerte similar a la de su compatriota Fernanda Torres (Aún estoy aquí), quien triunfó en los Globos de Oro y fue finalista a los Oscar a pesar de ser omitida por los Bafta y por los Premios del Sindicato de Actores.

    La 79° edición de los Bafta se celebrará el próximo 22 de febrero en el Royal Festival Hall (Londres).

    Más sobre:CineBafta 2026Una Batalla Tras OtraPecadoresHamnetMarty SupremoFrankensteinValor SentimentalBugoniaEl Agente SecretoWicked: Por SiempreOne Battle After AnotherSinnersMarty SupremeSentimental ValueI SwearThe Ballad of Wallis IslandF1PillionThe Secret AgentWicked: For GoodZootopia 2Wagner MouraChloé ZhaoJosh SafdiePaul Thomas AndersonJoachim TrierRyan CooglerPremios BaftaBaftaCine Culto

