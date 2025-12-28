Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

Quién fue Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que apagó su luz a los 91 años

Hay figuras que no se explican: se reconocen. Brigitte Bardot fue una de ellas. Su nombre condensó una época, un cambio de sensibilidad y una forma distinta —y muchas veces incómoda— de habitar la fama. Este domingo, a los 91 años, murió una de las mujeres más influyentes del siglo XX, según informó la Fondation Brigitte Bardot, organización que ella misma fundó y presidió.

El comunicado expresó la “inmensa tristeza” por la muerte de una figura “de renombre mundial” que decidió abandonar su carrera artística para dedicar su vida al bienestar animal.

Nacida en París en 1934, en el seno de una familia acomodada, Bardot soñó primero con el ballet. Ingresó al Conservatorio pese a la oposición paterna y desde joven mostró una relación tensa con la disciplina. El cine llegó casi por azar, a través de sesiones fotográficas y pruebas de casting, pero su irrupción fue inmediata y difícil de encasillar.

La actriz que rompió las reglas

El punto de inflexión llegó con “…Y Dios creó a la mujer” (1956), dirigida por Roger Vadim. Aquella película no solo la lanzó al estrellato: alteró los códigos morales del cine de la época.

Bardot apareció en pantalla libre, sensual, sin impostación ni distancia, rompiendo con la figura clásica de la diva. Europa la celebró; en otros lugares fue censurada. Desde entonces, su imagen dejó de pertenecerle del todo.

Durante los años siguientes, su carrera avanzó al ritmo de un fenómeno global. Bardot se convirtió en un símbolo cultural que trascendía el cine, mientras la exposición constante impactaba su vida personal.

La presión mediática y emocional marcó su biografía, incluyendo episodios de fragilidad e intentos de suicidio, que acompañaron silenciosamente su fama.

En los años sesenta, su notoriedad alcanzó tal nivel que Charles de Gaulle llegó a afirmar que generaba tantas divisas para Francia como una gran industria. Sin embargo, el peso de la exposición terminó por volverse insostenible. En 1973, con apenas 38 años, Bardot tomó una decisión radical: abandonó definitivamente el cine.

Desde entonces, volcó su vida a una causa que le dio sentido y estabilidad: la defensa de los animales.

Fundó su organización, impulsó campañas internacionales y convirtió su entorno cotidiano en un refugio. “ Entregué mi juventud a los hombres; ahora doy lo mejor de mí a los animales ”, declaró en una de sus frases más citadas.

Amores, matrimonios y controversias

La vida sentimental de Bardot estuvo siempre entrelazada con su figura pública. Se casó en cuatro ocasiones y mantuvo relaciones que fueron seguidas con atención permanente por la prensa.

A los 18 años, contrajo matrimonio con Roger Vadim, quien dirigió la película que cambió su destino. Más tarde se casó con el actor Jacques Charrier, con quien tuvo a su único hijo, Nicolas. Tras el divorcio, la custodia quedó en manos del padre y la relación madre-hijo fue distante durante años.

Posteriormente, su matrimonio con el millonario alemán Gunter Sachs estuvo marcado por una intensa exposición mediática y gestos extravagantes, aunque la unión fue breve. En 1992, Bardot se casó con Bernard d’Ormale, con quien compartió su vida hasta el final.

Esta última etapa estuvo acompañada por una vida más reservada, pero también por controversias públicas derivadas de sus posiciones políticas, que le significaron procesos judiciales y condenas por declaraciones consideradas ofensivas.

Brigitte Bardot se retiró del cine hace más de cinco décadas, pero nunca del debate público. Su legado no está hecho solo de películas o fotografías, sino de decisiones, rupturas y convicciones que la mantuvieron, hasta el final, como una figura imposible de ignorar.