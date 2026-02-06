Camino al Oscar: Mubi estrenará en exclusiva “Valor sentimental”, la nueva joya cinematográfica de Joachim Trier
Tras su rotundo éxito en los Premios del Cine Europeo y con nueve nominaciones a los Oscar, el esperado drama familiar del director de The Worst Person in the World tendrá su debut en Chile a través de la plataforma de streaming el próximo viernes 13 de febrero de 2026. La cinta, protagonizada por Renate Reinsve y Stellan Skarsgård, se posiciona como uno de los eventos cinematográficos más importantes de la temporada.
La plataforma de streaming Mubi ha anunciado que Valor sentimental, la película aclamada por la crítica del nominado al Oscar® y al BAFTA Joachim Trier (The Worst Person in the World, Oslo, August 31st), llegará a Chile exclusivamente en sus pantallas a partir del próximo viernes 13 de febrero de 2026.
Valor sentimental tuvo su premiere británica como parte del Festival Internacional de Cine de Londres (BFI) y logró cosechar un importante reconocimiento internacional, que incluye un Globo de Oro a Mejor Interpretación de un Actor Masculino de Reparto para Stellan Skarsgård, además de siete nominaciones más a dichos premios. La película fue la más galardonada en los Premios de Cine Europeo 2026, llevándose a casa seis preseas, incluyendo Mejor Película Europea, Mejor Director (Joachim Trier), Mejor Guion, Mejor Actor (Stellan Skarsgård), Mejor Actriz (Renate Reinsve) y Mejor Composición (Hania Rani).
La película recibió nueve nominaciones a los Premios de la Academia®, entre las que destacan Mejor Película, Mejor Director (Joachim Trier), Mejor Guion Original (Eskil Vogt y Joachim Trier), Mejor Edición (Olivier Bugge Coutté) y Mejor Largometraje Internacional. En el apartado de actuaciones, fueron reconocidos Renate Reinsve (Mejor Actriz), Stellan Skarsgård (Mejor Actor de Reparto) y Elle Fanning junto a Inga Ibsdotter Lilleaas (Mejor Actriz de Reparto). Además, recibió ocho nominaciones en los Premios BAFTA, que incluyen Mejor Película y Mejor Película de Habla no Inglesa.
La cinta es una conmovedora exploración de la familia, los recuerdos y el poder reconciliador del arte. Está protagonizada por la nominada al BAFTA, Renate Reinsve (The Worst Person in the World); el nominado al BAFTA y al Globo de Oro, Stellan Skarsgård (Dune); la nominada al Globo de Oro y el Emmy, Elle Fanning (A Complete Unknown); la estrella en ascenso Inga Ibsdotter Lilleaas y Anders Danielsen Lie. Dirigida por Joachim Trier, la obra fue coescrita por el cineasta junto a su colaborador habitual, Eskil Vogt (The Innocents).
