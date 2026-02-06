SUSCRÍBETE POR $1100
    Culto

    Camino al Oscar: Mubi estrenará en exclusiva “Valor sentimental”, la nueva joya cinematográfica de Joachim Trier

    Tras su rotundo éxito en los Premios del Cine Europeo y con nueve nominaciones a los Oscar, el esperado drama familiar del director de The Worst Person in the World tendrá su debut en Chile a través de la plataforma de streaming el próximo viernes 13 de febrero de 2026. La cinta, protagonizada por Renate Reinsve y Stellan Skarsgård, se posiciona como uno de los eventos cinematográficos más importantes de la temporada.

    Equipo de Culto
    Camino al Oscar: Mubi estrenará en exclusiva "Valor sentimental", la nueva joya cinematográfica de Joachim Trier Photo: Kasper Tuxen

    La plataforma de streaming Mubi ha anunciado que Valor sentimental, la película aclamada por la crítica del nominado al Oscar® y al BAFTA Joachim Trier (The Worst Person in the World, Oslo, August 31st), llegará a Chile exclusivamente en sus pantallas a partir del próximo viernes 13 de febrero de 2026.

    Valor sentimental tuvo su premiere británica como parte del Festival Internacional de Cine de Londres (BFI) y logró cosechar un importante reconocimiento internacional, que incluye un Globo de Oro a Mejor Interpretación de un Actor Masculino de Reparto para Stellan Skarsgård, además de siete nominaciones más a dichos premios. La película fue la más galardonada en los Premios de Cine Europeo 2026, llevándose a casa seis preseas, incluyendo Mejor Película Europea, Mejor Director (Joachim Trier), Mejor Guion, Mejor Actor (Stellan Skarsgård), Mejor Actriz (Renate Reinsve) y Mejor Composición (Hania Rani).

    La película recibió nueve nominaciones a los Premios de la Academia®, entre las que destacan Mejor Película, Mejor Director (Joachim Trier), Mejor Guion Original (Eskil Vogt y Joachim Trier), Mejor Edición (Olivier Bugge Coutté) y Mejor Largometraje Internacional. En el apartado de actuaciones, fueron reconocidos Renate Reinsve (Mejor Actriz), Stellan Skarsgård (Mejor Actor de Reparto) y Elle Fanning junto a Inga Ibsdotter Lilleaas (Mejor Actriz de Reparto). Además, recibió ocho nominaciones en los Premios BAFTA, que incluyen Mejor Película y Mejor Película de Habla no Inglesa.

    La cinta es una conmovedora exploración de la familia, los recuerdos y el poder reconciliador del arte. Está protagonizada por la nominada al BAFTA, Renate Reinsve (The Worst Person in the World); el nominado al BAFTA y al Globo de Oro, Stellan Skarsgård (Dune); la nominada al Globo de Oro y el Emmy, Elle Fanning (A Complete Unknown); la estrella en ascenso Inga Ibsdotter Lilleaas y Anders Danielsen Lie. Dirigida por Joachim Trier, la obra fue coescrita por el cineasta junto a su colaborador habitual, Eskil Vogt (The Innocents).

