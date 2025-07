Cinco discos para entender la leyenda de Ozzy Osbourne y Black Sabbath

Ozzy Osbourne - Blizzard of Ozz (1980)

El galopante riff de I don’t know, marca el arranque de Blizzard of Ozz, el debut de Ozzy Osbourne como solista, tras superar su expulsión de las filas de Black Sabbath. Impulsado por Sharon, su futura esposa, Ozzy reunió un nuevo equipo, cuya estrella era el virtuoso de la guitarra Randy Rhoads, un prodigio, a quien tuvieron que convencer de audicionar para Oz. Su huella se escucha en los riffs y los trucos con la palanca de vibrato, en temas como la controvertida Suicide Solution, sus notas altas sostenidas en Steal Away y el inmortal riff de Crazy Train, un hit eterno.

Ozzy Osbourne - Diary of a Madman (1981)

Si en Blizzard of Oz, Randy Rhoads deslumbró con su técnica y virtuosismo neoclásico, en Diary of a Madman entrega el resto, antes de su trágica muerte un año después. El arranque con Over the Mountain, con una rápida frase de batería tocada por Lee Kerslake, anticipa el tono del disco. En Flying High Again, Ozzy se complementa con los riffs de Rhoads y ofrece de los buenos momentos de su carrera. Y en You can’t kill rock and roll, Rhoads desarrolla la idea de introducción lenta y suave, que tanto influyó a Metallica unos años después.

Black Sabbath - Master of Reality (1971)

Tras publicar sus dos primeros discos (Black Sabbath, 1970, Paranoid, 1970) Sabbath trabajó su tercer disco. Ahí el grupo abrazó las tinieblas; Iommi bajó la afinación un tono y medio y dejaron el sonido tan seco como un montón de huesos en la tumba. El grupo sonó pesado y enorme, definiendo una era. Desde su oda la marihuana, con Sweet Leaf (tos incluida), a la arrolladora marcha de Children of the Grave, las guitarras que Iommi trazó en Orchid (y que Metallica tributó en las introducciones de Fight fire with fire y Battery), al riff de Into the void, Sabbath construyó un sonido único.

Black Sabbath - Vol.4 (1972)

Vol.4 fue el primer disco de Sabbath que le gustó al célebre crítico Lester Bangs. También a Ozzy. “Creo que todos estamos muy contentos”, declaró en 1972. Pero no fue fácil. El disco se grabó en Record Plant, en unas sesiones regadas de cocaína, y situaciones en que los músicos llegaron al límite. Con Tony Iommi en la silla de productor, fue el primer momento en que Sabbath se animó a explorar nuevos sonidos; mantiene su costado lento y pesado en temas como Tomorrow’s dream. Pero en Supernaut, las guitarras armonizadas le suman un espesor que se complementa con la voz alta de Ozzy. Y la balada al piano Changes, marca una diferencia en el catálogo del grupo, aunque partió en un punto no muy distinto; con Iommi consumiendo cocaína de madrugada.

Ozzy Osbourne - Patient number 9 (2022)

El último álbum que Ozzy grabó en vida, fue un digno adiós. Un disco en que se escucha a Ozzy con una vitalidad sorprendente, pese a padecer severas complicaciones de salud. Decidido a hacer un buen disco, se reunió nuevamente con el productor Andrew Watt (Elton John, The Rolling Stones), quien no escatimó en usar trucos de estudio y efectos como carcajadas de villanos y voces de ultratumba, acaso emulando los discos ochenteros del “príncipe de las tinieblas”. Incluso hay algo de autotune (por ejemplo, en No escape from now, el tema junto a Tony Iommi). Pero aquel es un detalle en un álbum que cuenta con una pléyade de leyendas como invitados; desde Jeff Beck, pasando por el fallecido Taylor Hawkins, Zakk Wylde, Josh Homme, Mike McCready de Pearl Jam, y hasta Eric Clapton, quien en su solo pasado por pedal wah-wah, en la canción One of Those Days, suena sorprendentemente cerca de sus mejores días en Cream. Un cierre a lo grande, para una leyenda del rock.