    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    La aplaudida comediante presenta en formato de disco de vinilo la rutina que catapultó su éxito al público masivo e internacional. Estará disponible en la Tienda Nacional.

    Equipo de Culto

    Una de las comediantes más exitosas de nuestro país, Natalia Valdebenito, tras celebrar el pasado 6 de septiembre los 10 Años de su show “Gritona” a tablero vuelto en Blondie, lanza esta rutina en formato vinilo. Este material que está a partir de hoy disponible en la Tienda Nacional, rescata uno de los momentos claves en la carrera de la también actriz, el punto de inflexión donde su trabajo llegó al público masivo.

    Hace 10 años el panorama era diferente en Chile, no abundaban en la cartelera tanto eventos de humor, en un underground abarcado sólo a través de pequeños bares comenzó a gestarse una nueva generación de comediantes, que hoy por hoy siguen llevando su trabajo a esos lugares, pero también a las grandes masas. Natalia Valdebenito fue la primera de esa generación en llegar hasta un recinto como el Teatro Caupolicán en 2016 con Gritona.

    Tras su desbordante actuación en febrero de 2016 en Festival de Viña del Mar, donde se convirtió en la primera mujer en estar sobre ese escenario luego de años, Valdebenito aterrizó el 26 de octubre de ese año en el Caupolicán con entradas agotadas, que marcó un hito importante en su trabajo. Ese momento queda plasmado en Gritona en vinilo, que también fue editado en plataformas Netflix, Spotify y Youtube.

    Gritona no solo fue el puntapié inicial que le permitió a Natalia expandir su carrera a lo largo de Chile, sino también en Latinoamérica, y con giras que hasta el día de hoy sigue realizando en el viejo continente.

    El vinilo de Gritona además de Tienda Nacional, estará disponible a la venta en las actuaciones agendadas de la comediante.

    Natalia ValdebenitoGritonaViniloComediaMagazine Culto

