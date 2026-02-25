Cómo el básquetbol fue clave en la irrupción del grupo Jesse & Joy

Este martes 24 de febrero, el destacado dúo Jesse & Joy regresa a la Quinta Vergara para abrir la tercera jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en su edición número 65. La pareja de hermanos tiene su tercera presentación en el certamen, luego de sus exitosos shows en 2014 y 2018.

Los hermanos Jesse y Joy Huerta conforman una de las parejas musicales más destacadas de México. Con hits como Dueles, ¡Corre! y Espacio sideral, el dúo de hermanos ha dejado sus nombres en la historia del pop latino, cosechando seis Latin Grammys, un Grammy anglosajón y una presencia marcada en festivales importantes.

Extraída de HOLA

Sin embargo, su discografía centrada en canciones románticas y de desamor parece contrastar con uno de los sueños de infancia de Jesse y un deporte que marcó su ascenso meteórico a la fama: el básquetbol.

Infancia de Jesse

Los hermanos Huerta nacieron y crecieron en Ciudad de México, bajo la crianza de su madre estadounidense y su padre mexicano. Este último, el pastor evangélico Eduardo Huerta, crió a los chicos bajo sistemas de autoridad fuerte y exigencias que eran “asfixiantes”, según comentaron los artistas en el documental Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos (2025).

Extraída de Bizarro Live Entertainment

En este contexto, los cantantes afirmaron que Joy era “la hija obediente” y Jesse “la oveja negra”, sobre todo cuando le tocó asumir responsabilidades personales tempranas. Esto hizo que no pudiera dedicarse profesionalmente a jugar baloncesto, uno de sus sueños de infancia.

Jesse ha confesado ser fanático del deporte y que, cuando era niño, soñaba con jugar en la NBA. Para pasar el rato, el joven jugaba partidos de básquet con amigos semiprofesionales y atletas que luego llegaron a ligas mayores.

El punto clave que impulsó su carrera artística

Los hermanos Huerta siempre fueron aficionados a hacer música. Cuando Joy tenía 18 años y Jesse 21, decidieron dedicarse profesionalmente a su vocación, aunque fue una iniciativa derivada de una suceso circunstancial. Un día, Jesse y Joy grabaron en su casa unas canciones que compusieron juntos y las almacenaron en un CD, que luego llegaría a las manos de un amigo de Jesse que juega básquetbol profesional (no revelaron su nombre).

“Grabamos (algunas canciones), pero no pretendíamos que fuera una maqueta formal, sino un CD con algunas canciones que grabamos en casa . De repente, un amigo mío, jugador profesional de baloncesto, me preguntó si tenía algo que pudiera escuchar. Así que le di el CD, que luego pasó de mano en mano. De repente, recibimos una llamada de una discográfica diciendo que les gustaría contratarnos”, comentó Jesse en una entrevista con Entertainment.

Extraída de Spotify

Esto fue lo que los motivó a firmar con Warner Music Latina, sello con el cual sacarían su primer álbum Esta es mi vida (2006). El resto es historia.

Sueño cumplido

Pasaron casi 20 años desde ese momento en que el básquet, coincidentemente, cimentó la carrera musical de Jesse & Joy, pero no sería la última vez que este deporte afectara al hermano mayor del dúo. De hecho, en 2024 pudo cumplir su sueño a los 41 años: volverse basquetbolista profesional.

El 9 de marzo de ese año, el equipo de los Ángeles CD México anunció a Jesse Huerta como su nuevo refuerzo para la temporada, en un movimiento inesperado que sorprendió a los fanáticos de la banda. La escuadra compitió en la CIBACOPA (Liga Mexicana de Baloncesto), contexto en que el cantante pudo debutar en la cancha.

Autor: Agencia Reforma

Su primer juego fue en la Arena Juan de la Barrera, donde se enfrentaron a los Halcones de Ciudad Obregón. Jesse entró de cambio y tuvo sus primeros toques con el balón en un partido que los Ángeles ganaron 102-86, aunque el cantante no hizo ninguna anotación.

Extraída de Infobae

Su hermana Joy estuvo presente en la tribuna del partido, alentándolo en todo momento. El público también estaba entusiasta por ver a una figura del pop de su calibre debutar en un juego de baloncesto.

El músico agradeció la oportunidad que le dieron y el apoyo de todas las personas que lo acompañaron en el proceso. A través de sus redes sociales, Jesse subió las siguientes palabras: “Mamá oficialmente ya soy jugador profesional de basketball! Los que me conocen saben que desde niño amo este deporte al igual que amo la música y me ha traído tantas bendiciones a mi vida, amo los retos y amo dar mi 100% siempre tanto arriba como abajo del escenario (...)”.

Extraída de ABC Noticias

A pesar de formar parte de tener vínculos con disciplinas muy diferentes, Jesse & Joy se mantienen como un ícono del pop latino y buscarán preservar ese legado el martes en la Quinta Vergara.